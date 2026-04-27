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Apresentadora do SBT tem mal-estar ao vivo e erra nome de Cesar Filho

Simone Queiroz revelou ter sofrido uma crise de labirintite ao vivo e detalhou os sintomas que sentiu durante a transmissão

O Liberal
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Após o encerramento do jornal situação repercutir nas redes sociais,Simone Queiroz esclareceu o mal-estar sofrido no estúdio (Reprodução)

A apresentadora Simone Queiroz apresentar um mal-estar no fim da edição do SBT Brasil de sábado (25). O caso gerou repercussão nas redes sociais após troca do nome do titular do telejornal, Cesar Filho. Após o encerramento da transmissão, a jornalista utilizou sua conta no Instagram para detalhar o ocorrido.

O episódio ocorreu durante as saudações finais, quando a apresentadora caminhava pelo cenário: “Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Tá tudo lá no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Uma boa noite, um ótimo domingo. Segunda-feira (27/4), Celso Fi.., Celso, Cesar Filho está de volta. Me desculpa, até a próxima”, declarou.

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Posteriormente, a profissional gravou um depoimento em vídeo para explicar a situação aos espectadores: “Pessoal, terminei há pouco o jornal. Agora estou me sentindo um pouco melhor, mas eu tive uma crise de labirintite no finalzinho do jornal“, informou.

Simone Queiroz complementou a explicação sobre os sintomas: “Fiquei muito tonta, me deixou bem desnorteada. Mas eu quero agradecer a vocês por essa semana que passamos juntos e lembrá-los que, a partir de segunda-feira, meu amigo Cesar Filho está de volta. Então, nos vemos segunda-feira com reportagens. Até lá”, finalizou.

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