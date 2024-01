Cesar Filho é o novo contratado do SBT: 'Sentimos tanta saudade que ele voltou'

O jornalista Cesar Filho, que deixou a Record no dia 22 de dezembro, foi anunciado como o novo contratado do SBT nesta terça-feira (2). A emissora de Silvio Santos fez uma publicação no Instagram para dar as boas-vindas ao apresentador.

“Um novo capítulo se inicia! Sentimos tanta saudade que ele voltou! Bem-vindo de volta à casa que é sua, @cesarfilho! Estamos empolgados e ansiosos para levarmos o melhor da informação para a sua tela. Fiquem ligados!”, afirmou o perfil.

A postagem foi em parceria com o apresentador e apareceu no seu Instagram também. Os seguidores do SBT e de Cesar Filho comemoraram a novidade. "Essa sim é uma contratação de respeito, @cesarfilho exemplo de pessoa, profissional" elogiou uma internauta.

A esposa do jornalista, Elaine Mickely, também festejou a notícia. “Deus abençoe vc e o @sbt! Já é SUCESSOOOO porque Deus está no comando!!!”, comemorou. A ex-colega de Cesar Filho no Hoje em Dia, Renata Alves, também enviou uma mensagem: “Deus abençoe muito, amigo!”. O jornalista Celso Zucatelli, que irá o substituir no programa matinal da Record, também parabenizou o amigo. "Deus te abençoe na nova jornada, meu irmão!", escreveu.

O apresentador esteve no SBT entre 2006 e 2014, onde apresentou o Ver para Crer, SBT Repórter, Aqui Agora, Boletim de Ocorrências, SBT Manhã e SBT Notícias. Ainda não foi divulgado qual programa Cesar Filho apresentará na emissora.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)