Filha de Silvio Santos explica motivo do pai estar sumido da emissora

Cíntia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos, participou do podcast Christina PodTudo, apresentado por Christina Rocha, e entre outras coisas falou sobre a ausência do pai das telas do SBT. Segundo a herdeira do "Dono do Baú", o pai não é mais a mesma pessoa.

A primogênita contou que Silvio, hoje com 92, reclama da idade. "Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. Ele fala: "Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói". Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho", disse.

Cíntia complementou: "Ele tem quase 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. As pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais".

O apresentador Silvio Santos faz raras aparições nas redes sociais das filhas. Ele, inclusive, não participou do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, que contou com homenagens feitas para ele em celebração a sua trajetória e contribuição para a TV brasileira.