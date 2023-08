Palhaço Bozo retorna ao SBT para especial de 42 anos da emissora

O especial de 42 anos do SBT, que será transmitido neste domingo (20) com apresentação de Patrícia Abravanel no horário do Programa Silvio Santos, trará de volta uma figura conhecida de muitas gerações de crianças: o Palhaço Bozo.

O personagem adorado pelo público infantil na década de 80, conhecido por sua roupa azul e peruca vermelha, será vivido por Luís Ricardo, intérprete popular do personagem.

“A princípio eu não iria fazer, é muita responsabilidade esse personagem hoje, né? Mas fui convencido aos poucos”, contou Luís Ricardo.

Segundo o apresentador, o convite só foi aceito ao notar um pedido especial do detentor dos direitos da marca. “Soube que teve um e-mail dele, dizendo que me queria interpretando o papel nessa homenagem. Fiquei orgulhoso”, acrescentou o comunicador.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)