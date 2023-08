Mulheres Apaixonadas: Carolina Dieckmann relembra Edwiges, personagem vivida na novela

A reprise de ‘Mulheres Apaixonadas’ no Vale a Pena Ver de Novo tem deixado o público e elenco da trama coberto com o sentimento de nostalgia. Esse é o caso de Carolina Dieckmann, que deu vida a Edwiges no folhetim de Manoel Carlos.

Nas redes sociais, a atriz de 44 anos ressaltou a mudança e importância de ter interpretado a personagem. “Edwiges é um sol na minha carreira. Depois da Camila, de Laços de Família, ela era um bálsamo, um arco-íris de doçura, um aconchego no coração”, disse ela.

Na época, Dieckmann havia acabado de terminar com o ex-marido Marcos Frota, com quem tem o filho Davi Frota, de 24 anos. “Foi um momento que sofri muito. Me lembro de ficar deitada no colo das camareiras sofrendo. Já no finalzinho da novela, foi quando estava começando o meu namoro com o Tiago (atual marido), que foi um momento muito feliz também. Tudo aconteceu dentro dessa novela”, completou.

Empolgada, a artista convidou o público a acompanhar a novela, que fala de tantas mulheres e suas paixões.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)