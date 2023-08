Walcyr Carrasco fala sobre cirurgia no olho: 'Morria de medo'

O escritor Walcyr Carrasco, de 71 anos, passou por uma cirurgia de catarata no olho direito. Ele revelou em vídeo publicado nas redes sociais que estava desesperado com a operação. “Morria de medo de mexer no meu olho, estava com catarata, então enxergava tudo nublado. Finalmente tomei coragem, mas foi um drama... Me desesperei e fiz a operação no olho direito, que já está perfeito”, declarou.

O autor da novela Terra e Paixão teve alta hospitalar e se prepara para uma nova etapa do tratamento. Walcyr passará agora pelo procedimento no olho esquerdo. A operação está prevista para esta semana. Ele fez questão de agradecer seu médico oftalmologista Rubens Belfort.

O escritor comemora a recuperação e a saúde ocular por estar "enxergando como aos 11 anos de idade". Devido a saúde de Walcyr, desde junho a novela Terra e Paixão começou a contar com a colaboração da coautora Thelma Guedes. As gravações da novela não devem sofrer atrasos, já que o cronograma de entrega textos está adiantado.

VEJA MAIS

Alguns dias antes da cirurgia, Walcyr Carrasco gravou uma participação especial nos capítulos finais da novela Vai na Fé, encerrada na sexta-feira (11). Ele apareceu ao lado de João Emanuel Carneiro e Gloria Perez em um jantar com a personagem interpretada por Renata Sorrah.