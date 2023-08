Novela 'Todas as Flores' vai passar na TV aberta; veja a data de estreia

Sucesso de audiência no Globoplay, a novela "Todas as Flores", do escritor João Emanuel Carneiro, agora passará em programação aberta, na TV Globo. A informação, que já vinha sido cogitada desde o final da produção no serviço de streaming, em junho, foi confirmada pelas redes sociais da própria emissora. A trama têm data de estreia para o dia 4 de setembro.

A novela, que possui 85 episódios no total, será exibida por volta das 22h30 após "Terra e Paixão", novela das 9 de Walcyr Carrasco, em 57 episódios reeditados.

A trama leva como narrativa principal as reviravoltas nas histórias de Maíra (Sophie Charlotte), uma perfumista cega, Vanessa (Letícia Colin), uma estilista má e narcisista, Zoé (Regina Casé), a mãe delas e maior vilã da novela.

Alguns dos atores que serão vistos em sequência serão Bárbara Reis, que vive Aline em "Terra e Paixão" e Débora em "Todas as Flores", e Ângelo Antônio, que dá vida ao Andrade na trama de Carrasco e Samsa na novela de JEC.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)