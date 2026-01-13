Ricardinho Freestyle irrita participantes no Quarto Branco durante a madrugada
Paraense assume estratégia de irritar os candidatos
O paraense Ricardinho Freestyle tem mais uma chance de entrar no BBB 26. No Quarto Branco, ele tem irritado basntante os demais participantes e gerado confusão.
Após muitas conversas entre os candidatos, eles resolvem dormir, porém o paraense não permite e começa a bater na porta do local de diferentes formas. O barulho irrita e Ricardo aconselha: "Fica de boa, dorme".
Sem parar com o barulho, Chaiany diz que paraense está com "cara de acabado" e não está "se aguentando em pé". Então Elisa comenta com o campeão de Freestyle que eles estão tentando dormir, mas logo Matheus corta: "Deixa assim. Ele não fez questão de se conectar com ninguém. Ele ficou cinco horas raciocinando a estratégia, na hora que vocês iam dormir ele ia fazer isso (bater na porta). Essa é a estratégia dele. Frio e calculista."
VEJA MAIS
Ricardinho não liga e continua batendo na porta e cantando.
Depois disso, o paraense após acordar os candidatos resolve abrir todas as águas disponíveis para os possíveis brothers e sisters na manhã desta terça-feira (13). O campeão de Freestyle fica de frente para o cooler e contempla as latas de água. Chaiany, então, sugere: "Bebe tudo".
Ricardinho começa a abrir todas as latas, os candidatos correm até o barril e começam a pegas suas águas. Ricardinho diz: "Ué, não mandaram eu beber tudo?". No meio do processo ele acaba derramando o conteúdo de algumas latas dentro do cooler.
Na sequência, começam a xingar Ricardinho e Matheus comenta: "Fazer isso ai para mulher, tu é sem vergonha, rapaz". Chaiany continua reclamando com o paraense e ele provoca: "Você vai fazer o que?".
Para entrar no BBB 26, os membros do Quarto Branco precisam resistir. Os dois últimos que permanecerem ganham vaga no reality.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA