Paraense Ricardinho Chahini pede cantora sertaneja Karen Alves em namoro

A cantora Karen Alves, que faz dupla com May, está namorando outro paraense. O pedido de namoro do esportista Ricardinho Chahini foi compartilhado nesta sexta-feira (11), no perfil do jogador.

“Vou colocar um anel no dedo dela”, disse o campeão de freestyle.

Ricardinho postou o passo a passo da preparação do pedido de namoro, desde a compra do anel, arrumação da mesa do jantar, até a chegada de Karen.

A cantora ficou emocionada, e aceitou o pedido. "Que sonho… obrigada por tudo! Eu te amo infinito", escreveu a cantora na publicação.

Quem é Karen Alves

Karen Alves já foi casada com o modelo Vitor Gadelha, e Ricardinho já foi casado com a dançarina Anne Pacheco.

