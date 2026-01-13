Capa Jornal Amazônia
'BBB 26' dobra o prêmio e atinge maior valor da história do reality; veja cifras

Além da revelação do valor do prêmio, o programa também contou com o anúncio de todos os membros dos grupos Camarote e Veterano

Estadão Conteúdo
fonte

Fecomércio aponta que 46% dos endividados estão em atraso por mais de 90 dias (Foto: Marcos Santos | Arquivo USP Imagens)

O Big Brother Brasil 26 começou nesta segunda-feira, 12, e nunca valeu tanto. No primeiro capítulo do reality show, o apresentador Tadeu Schmidt revelou que o prêmio desta temporada será o dobro do valor da edição anterior. Com isso, o vencedor do BBB 26 levará para casa cerca de R$ 5,44 milhões.

"E tem mais!", revelou o jornalista. "Esse valor recorde vai ficar rendendo até o fim do programa. Ou seja, vai crescer mais ainda. É um prêmio para vocês lutarem com a alma", ressaltou Tadeu. É o maior valor de um prêmio na história dos reality shows brasileiros. Na última temporada, a campeã Renata Saldanha faturou R$ 2,72 milhões.

Além da revelação do valor do prêmio, o programa também contou com o anúncio de todos os membros dos grupos Camarote e Veterano. Os membros do grupo Pipoca já haviam sido anunciados no último domingo, 11.

Quem está no programa?

Entre os famosos, estão a atriz Solange Couto, o influenciador digital Juliano Floss, o ex-jogador de futebol Edílson Capetinha, a atriz Aline Campos e o ator Henri Castelli. Já entre os ex-BBBs estão Babu Santana, Sol Vega, Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Ana Paula Renault.

Outra novidade em 2026 é a presença do Quarto Branco logo no início do programa. Os rejeitados das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil receberam uma nova chance de participar do programa.

Livia e Ricardinho, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo, da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste estão participando.

Os últimos dois a resistir no quarto vão poder entrar na casa mais vigiada do Brasil e concorrer ao prêmio milionário.

Palavras-chave

TV

BBB 26

prêmios

cifras
Cultura
