Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: confira todos os veteranos que voltaram ao reality

Famosos, anônimos e ex-BBBs formam o elenco da nova edição

Hannah Franco
fonte

BBB 26: Confira todos os veteranos que voltaram ao reality (Divulgação/TV Globo)

O Big Brother Brasil 26 estreou nesta segunda-feira (12) na TV Globo, trazendo de volta ex-participantes que marcaram a história do reality. A emissora divulgou, ao longo da programação e durante o programa ao vivo, os nomes do grupo Camarote, composto por veteranos de diferentes edições.

Nesta temporada, os horários do reality variam de acordo com o dia da semana: segundas, terças, quintas e sextas-feiras, além dos sábados, o programa vai ao ar às 22h25; às quartas, por conta do futebol, às 23h30; e aos domingos, Tadeu Schmidt apresenta ao vivo às 23h.

VEJA MAIS

image BBB 26: confira todos os participantes do grupo Camarote
Famosos, anônimos e ex-BBBs formam o elenco da nova edição

image BBB 26: Conheça os participantes do grupo Pipoca escolhidos das Casas de Vidro
Público escolheu os integrantes da casa de vidro que se juntarão aos grupos Camarote e Veteranos na edição que estreia em 12 de janeiro

Confira os veteranos que retornam ao BBB 26:

Sol Vega – BBB 4

image (Divulgação/TV Globo)

A atriz e empresária Sol Vega, de 47 anos, retorna ao reality após quase 22 anos desde sua participação no BBB 4. Natural de São Paulo, Sol ficou eternizada pelo meme da música “We Are The World”, que viralizou com a expressão “Iarnuou”. Sua passagem na edição original também foi marcada por discussões e rivalidades. Com a volta, Sol se torna a veterana mais experiente entre os participantes.

Sarah Andrade – BBB 21

image (Divulgação/TV Globo)

A influenciadora digital Sarah Andrade, 34 anos, de Brasília, integra o grupo de veteranos do BBB 26. Ela participou do BBB 21, edição lembrada pelo engajamento do público. Na ocasião, fez parte do “G3”, ao lado de Gil do Vigor e Juliette, campeã daquela temporada. Conhecida por sua postura estratégica, Sarah ganhou o apelido de “espiã” do público. Ela foi eliminada no 9º paredão.

Ana Paula Renault – BBB 16

 

A jornalista e apresentadora Ana Paula Renault, de 44 anos, natural de Belo Horizonte, retorna ao BBB 26. Ela conquistou fama nacional no BBB 16, com momentos marcantes, incluindo o paredão falso e o bordão “Olha ela!”. Após o reality, Ana Paula trabalhou como repórter no Vídeo Show, apresentadora do Fofocalizando no SBT e participou de A Fazenda 10 em 2018. Ela se torna a primeira ex-participante de A Fazenda a integrar oficialmente o elenco do Big Brother Brasil.

Jonas Sulzbach – BBB 12

image (Divulgação/TV globo)

O empresário, modelo e influenciador Jonas Sulzbach, 39 anos, natural de Lajeado (RS), retorna ao confinamento mais de uma década após sua participação no BBB 12, onde conquistou o terceiro lugar. Jonas chega ao BBB 26 em um novo formato que reúne veteranos de diferentes edições.

Alberto Cowboy – BBB 7

image (Divulgação/TV Globo)

Alberto Cowboy, conhecido por sua participação no BBB 7, volta ao reality quase 20 anos depois. Em sua edição original, ficou marcado como um dos grandes vilões, protagonizando embates intensos, especialmente com Diego Alemão, campeão daquela temporada.

Babu Santana – BBB 20

 

O ator Babu Santana, 46 anos, natural do Rio de Janeiro, retorna ao BBB 26 após sua histórica participação no BBB 20. Criado no Morro do Vidigal, Babu conquistou grande identificação com o público, sendo recordista de idas ao paredão e passando várias semanas na Xepa. Fora do reality, construiu carreira no cinema, teatro e televisão, com papéis como Tim Maia no filme homônimo e atuações em Cidade de Deus e novelas da Globo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bbb 26

reality
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Britney Spears anuncia desejo de retornar aos palcos

Fãs brasileiros ficaram animados e pedem presença da cantora no país

12.01.26 13h07

SUCESSO

Álvaro cria roteiro turístico em Belém ao som de Voando Pro Pará, de Joelma

Nas redes sociais, o influenciador publicou momentos vividos na capital paraense

12.01.26 12h56

REALITY

Camarotes do BBB 26 serão revelados na programação desta segunda; veja o horário

Marciele Albuquerque é a representante paraense no programa. Ela teve 54,55% da preferência do público

12.01.26 11h45

GLOBO DE OURO

Wagner Moura recebe homenagem de clube de futebol após prêmio no Globo de Ouro; confira

Ator levou prêmio de "Melhor Ator em Filme de Drama" e "O Agente Secreto" na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa neste domingo (11)

12.01.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

BBB 26: confira todos os veteranos que voltaram ao reality

Famosos, anônimos e ex-BBBs formam o elenco da nova edição

12.01.26 23h56

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

em família

Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

24.09.25 17h25

BBB 26

Sarah Andrade é confirmada no grupo de Veteranos do BBB 26

Ex-participante do BBB 21, influenciadora brasiliense ficou conhecida pela atuação estratégica no reality

12.01.26 23h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda