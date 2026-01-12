BBB 26: confira todos os veteranos que voltaram ao reality
O Big Brother Brasil 26 estreou nesta segunda-feira (12) na TV Globo, trazendo de volta ex-participantes que marcaram a história do reality. A emissora divulgou, ao longo da programação e durante o programa ao vivo, os nomes do grupo Camarote, composto por veteranos de diferentes edições.
Nesta temporada, os horários do reality variam de acordo com o dia da semana: segundas, terças, quintas e sextas-feiras, além dos sábados, o programa vai ao ar às 22h25; às quartas, por conta do futebol, às 23h30; e aos domingos, Tadeu Schmidt apresenta ao vivo às 23h.
Confira os veteranos que retornam ao BBB 26:
Sol Vega – BBB 4
A atriz e empresária Sol Vega, de 47 anos, retorna ao reality após quase 22 anos desde sua participação no BBB 4. Natural de São Paulo, Sol ficou eternizada pelo meme da música “We Are The World”, que viralizou com a expressão “Iarnuou”. Sua passagem na edição original também foi marcada por discussões e rivalidades. Com a volta, Sol se torna a veterana mais experiente entre os participantes.
Sarah Andrade – BBB 21
A influenciadora digital Sarah Andrade, 34 anos, de Brasília, integra o grupo de veteranos do BBB 26. Ela participou do BBB 21, edição lembrada pelo engajamento do público. Na ocasião, fez parte do “G3”, ao lado de Gil do Vigor e Juliette, campeã daquela temporada. Conhecida por sua postura estratégica, Sarah ganhou o apelido de “espiã” do público. Ela foi eliminada no 9º paredão.
Ana Paula Renault – BBB 16
A jornalista e apresentadora Ana Paula Renault, de 44 anos, natural de Belo Horizonte, retorna ao BBB 26. Ela conquistou fama nacional no BBB 16, com momentos marcantes, incluindo o paredão falso e o bordão “Olha ela!”. Após o reality, Ana Paula trabalhou como repórter no Vídeo Show, apresentadora do Fofocalizando no SBT e participou de A Fazenda 10 em 2018. Ela se torna a primeira ex-participante de A Fazenda a integrar oficialmente o elenco do Big Brother Brasil.
Jonas Sulzbach – BBB 12
O empresário, modelo e influenciador Jonas Sulzbach, 39 anos, natural de Lajeado (RS), retorna ao confinamento mais de uma década após sua participação no BBB 12, onde conquistou o terceiro lugar. Jonas chega ao BBB 26 em um novo formato que reúne veteranos de diferentes edições.
Alberto Cowboy – BBB 7
Alberto Cowboy, conhecido por sua participação no BBB 7, volta ao reality quase 20 anos depois. Em sua edição original, ficou marcado como um dos grandes vilões, protagonizando embates intensos, especialmente com Diego Alemão, campeão daquela temporada.
Babu Santana – BBB 20
O ator Babu Santana, 46 anos, natural do Rio de Janeiro, retorna ao BBB 26 após sua histórica participação no BBB 20. Criado no Morro do Vidigal, Babu conquistou grande identificação com o público, sendo recordista de idas ao paredão e passando várias semanas na Xepa. Fora do reality, construiu carreira no cinema, teatro e televisão, com papéis como Tim Maia no filme homônimo e atuações em Cidade de Deus e novelas da Globo.
