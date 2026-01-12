BBB 26: confira todos os participantes do grupo Camarote

A TV Globo começou a divulgar, nesta segunda-feira (12), os primeiros nomes do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26. Os anúncios foram feitos ao longo da programação da emissora e revelaram artistas e influenciadores conhecidos do público que vão integrar o elenco da nova temporada do reality show.

O BBB 26 estreia nesta segunda, logo após a novela Três Graças, com início previsto para 22h25. A estratégia de divulgação segue nos intervalos da novela Coração Acelerado. Além dos grupos Pipoca e Camarote, a edição contará ainda com participantes Veteranos de temporadas anteriores, que serão anunciados ao vivo.

Quem são os camarotes do BBB 26

Solange Couto (atriz)

Solange Couto no BBB 26. (Divulgação/TV Globo)

A atriz Solange Couto, de 69 anos, é a primeira confirmada no grupo Camarote do BBB 26. Natural do Rio de Janeiro, ela tem mais de 45 anos de carreira na televisão e ficou nacionalmente conhecida pela personagem Dona Jura, da novela O Clone (2001), marcada pelo bordão “Não é brinquedo, não”.

Ao longo da trajetória, Solange atuou em diversas produções da TV Globo, como Renascer, Da Cor do Pecado, América, O Tempo Não Para e Garota do Momento (2024), seu trabalho mais recente. A atriz também teve passagens pela Record TV, pelo cinema nacional e pela apresentação de programas de TV.

Juliano Floss (influenciador digital)

Juliano Floss no BBB 26. (Divulgação/TV Globo)

O influenciador e dançarino Juliano Floss, de 21 anos, é o segundo nome confirmado no Camarote do BBB 26. Natural de Chapecó, em Santa Catarina, ele soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

Juliano ganhou projeção durante a pandemia da Covid-19 com vídeos de dança no TikTok. O sucesso nas redes o levou a trabalhar com artistas como Anitta e Pedro Sampaio, participando de clipes musicais e projetos audiovisuais. Em 2024, integrou o elenco do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck. O influenciador também chama atenção pela vida pessoal: ele namora a cantora Marina Sena.