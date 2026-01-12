Capa Jornal Amazônia
BBB 26: confira todos os participantes do grupo Camarote

Famosos, anônimos e ex-BBBs formam o elenco da nova edição

Hannah Franco
fonte

BBB 26: veja todos os nomes do Camarote (Divulgação/TV Globo)

A TV Globo começou a divulgar, nesta segunda-feira (12), os primeiros nomes do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26. Os anúncios foram feitos ao longo da programação da emissora e revelaram artistas e influenciadores conhecidos do público que vão integrar o elenco da nova temporada do reality show.

O BBB 26 estreia nesta segunda, logo após a novela Três Graças, com início previsto para 22h25. A estratégia de divulgação segue nos intervalos da novela Coração Acelerado. Além dos grupos Pipoca e Camarote, a edição contará ainda com participantes Veteranos de temporadas anteriores, que serão anunciados ao vivo.

Quem são os camarotes do BBB 26

Solange Couto (atriz)

image Solange Couto no BBB 26. (Divulgação/TV Globo)

A atriz Solange Couto, de 69 anos, é a primeira confirmada no grupo Camarote do BBB 26. Natural do Rio de Janeiro, ela tem mais de 45 anos de carreira na televisão e ficou nacionalmente conhecida pela personagem Dona Jura, da novela O Clone (2001), marcada pelo bordão “Não é brinquedo, não”.

Ao longo da trajetória, Solange atuou em diversas produções da TV Globo, como Renascer, Da Cor do Pecado, América, O Tempo Não Para e Garota do Momento (2024), seu trabalho mais recente. A atriz também teve passagens pela Record TV, pelo cinema nacional e pela apresentação de programas de TV.

Juliano Floss (influenciador digital)

image Juliano Floss no BBB 26. (Divulgação/TV Globo)

O influenciador e dançarino Juliano Floss, de 21 anos, é o segundo nome confirmado no Camarote do BBB 26. Natural de Chapecó, em Santa Catarina, ele soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

Juliano ganhou projeção durante a pandemia da Covid-19 com vídeos de dança no TikTok. O sucesso nas redes o levou a trabalhar com artistas como Anitta e Pedro Sampaio, participando de clipes musicais e projetos audiovisuais. Em 2024, integrou o elenco do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck. O influenciador também chama atenção pela vida pessoal: ele namora a cantora Marina Sena.

