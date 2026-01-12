Quem é Solange Couto? Conheça a atriz confirmada no Camarote do BBB 26

A atriz Solange Couto é a primeira participante confirmada no grupo Camarote do Big Brother Brasil 26. Aos 69 anos, a artista foi anunciada nesta segunda-feira (12) e passa a integrar oficialmente o elenco do reality, que promete reunir nomes conhecidos do público ao lado de participantes anônimos na disputa pelo prêmio milionário.

O BBB 26 estreia oficialmente após a novela Três Graças, com previsão de início às 22h25. A confirmação de Solange Couto inaugura a divulgação dos nomes do Camarote, que deve seguir ao longo da programação da emissora, especialmente nos intervalos da novela Coração Acelerado. Além dos grupos Pipoca e Camarote, a edição contará ainda com Veteranos de outras temporadas, que serão revelados ao vivo.

Quem é Solange Couto?

Com cerca de 45 anos de carreira, Solange Couto é um rosto amplamente conhecido da televisão brasileira. Nascida e criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, ela iniciou sua trajetória artística como dançarina de Oswaldo Sargentelli e estreou na TV em 1981, após ser descoberta pelo autor e diretor Walter Avancini. Desde então, construiu uma carreira sólida, marcada pela versatilidade e por personagens que atravessaram gerações.

(Instagram @solangecouto)

O papel mais emblemático da atriz foi Dona Jura, na novela O Clone (2001), de Glória Perez. A personagem ficou eternizada pelo bordão “Não é brinquedo, não”, que se tornou um dos mais populares da teledramaturgia nacional. Além de O Clone, Solange integrou elencos de diversas produções de sucesso, como Da Cor do Pecado, América, Renascer, O Tempo Não Para e Sítio do Picapau Amarelo, onde interpretou a personagem Cuca.

Além da Globo, Solange Couto também teve passagens pela Record TV, atuou em filmes do cinema nacional e foi apresentadora do programa Bom Dia Mulher, na RedeTV!. Seu trabalho mais recente na televisão foi na novela Garota do Momento (2024), reforçando sua presença ativa na dramaturgia. Agora, no BBB 26, a atriz encara um novo desafio ao levar sua história, carisma e experiência para dentro da casa mais vigiada do Brasil.