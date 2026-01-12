Solange Couto é a primeira Camarote confirmada no BBB 26

A atriz Solange Couto é a primeira participante do grupo Camarote confirmada no BBB 26, que estreia oficialmente nesta segunda-feira (12), na TV Globo. Aos 69 anos, a artista natural do Rio de Janeiro vinha sendo apontada em listas de apostas nas redes sociais e decidiu aceitar o convite para se aventurar no reality show.

Solange é conhecida do grande público principalmente pela personagem Dona Jura, da novela O Clone (2001), marcada pelo bordão “Não é brinquedo, não”. Seu trabalho mais recente na televisão foi na novela Garota do Momento (2024).

O BBB 26 estreia oficialmente após a novela Três Graças, com previsão de início às 22h25. A confirmação de Solange Couto inaugura a divulgação dos nomes do Camarote, que deve seguir ao longo da programação da emissora, especialmente nos intervalos da novela Coração Acelerado. Além dos grupos Pipoca e Camarote, a edição contará ainda com Veteranos de outras temporadas, que serão revelados ao vivo.