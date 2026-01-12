Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Solange Couto é a primeira Camarote confirmada no BBB 26

Aos 69 anos, atriz consagrada por Dona Jura, de O Clone, entra para o grupo Camarote do reality

Hannah Franco
fonte

Atriz de 69 anos, Solange Couto é o primeiro nome confirmado entre os famosos do BBB 26 (Globo/Manoella Mello)

A atriz Solange Couto é a primeira participante do grupo Camarote confirmada no BBB 26, que estreia oficialmente nesta segunda-feira (12), na TV Globo. Aos 69 anos, a artista natural do Rio de Janeiro vinha sendo apontada em listas de apostas nas redes sociais e decidiu aceitar o convite para se aventurar no reality show.

Solange é conhecida do grande público principalmente pela personagem Dona Jura, da novela O Clone (2001), marcada pelo bordão “Não é brinquedo, não”. Seu trabalho mais recente na televisão foi na novela Garota do Momento (2024).

VEJA MAIS

image Quem é Solange Couto? Conheça a atriz confirmada no Camarote do BBB 26
Aos 69 anos, atriz consagrada da TV brasileira entra no reality como o primeiro nome do grupo Camarote

image Marcel desiste do BBB 26; saiba quem entra no lugar
Advogado já havia manifestado desejo de sair da Casa de Vidro, mas voltou atrás após conversa com Tadeu Schmidt

O BBB 26 estreia oficialmente após a novela Três Graças, com previsão de início às 22h25. A confirmação de Solange Couto inaugura a divulgação dos nomes do Camarote, que deve seguir ao longo da programação da emissora, especialmente nos intervalos da novela Coração Acelerado. Além dos grupos Pipoca e Camarote, a edição contará ainda com Veteranos de outras temporadas, que serão revelados ao vivo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

solange couto

bbb 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Britney Spears anuncia desejo de retornar aos palcos

Fãs brasileiros ficaram animados e pedem presença da cantora no país

12.01.26 13h07

SUCESSO

Álvaro cria roteiro turístico em Belém ao som de Voando Pro Pará, de Joelma

Nas redes sociais, o influenciador publicou momentos vividos na capital paraense

12.01.26 12h56

REALITY

Camarotes do BBB 26 serão revelados na programação desta segunda; veja o horário

Marciele Albuquerque é a representante paraense no programa. Ela teve 54,55% da preferência do público

12.01.26 11h45

GLOBO DE OURO

Wagner Moura recebe homenagem de clube de futebol após prêmio no Globo de Ouro; confira

Ator levou prêmio de "Melhor Ator em Filme de Drama" e "O Agente Secreto" na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa neste domingo (11)

12.01.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

NÃO GOSTOU

Reação de ator derrotado por Wagner Moura no Globo de Ouro viraliza nas redes; veja

Além do marco histórico para o cinema brasileiro, Moura é o primeiro brasileiro a conquistar um Globo de Ouro

12.01.26 8h56

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

FAMOSOS

Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista ficou famosa pelo papel de Socorro na novela “Cheias de Charme"

11.01.26 15h21

EXCLUSIVO

Campeã do BBB 25, Renata Saldanha fala sobre carreira e transformações no pós-reality

Com mais de 1,4 milhão de seguidores, ela afirma que as redes sociais se tornaram sua principal fonte de trabalho

12.01.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda