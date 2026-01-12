Capa Jornal Amazônia
Marcel desiste do BBB 26; saiba quem entra no lugar

Advogado já havia manifestado desejo de sair da Casa de Vidro, mas voltou atrás após conversa com Tadeu Schmidt

O Liberal

O participante Marcel Lucena desistiu de participar do Big Brother Brasil 26 na tarde desta segunda-feira (12). Com a saída, a Rede Globo chamará Breno, seu rival na Casa de Vidro, para ocupar a vaga no reality show.

O advogado Marcel já havia manifestado o desejo de desistir da dinâmica da Casa de Vidro na manhã do domingo (11). No entanto, ele reconsiderou a decisão após conversar com o apresentador Tadeu Schmidt.

Na ocasião, Marcel Lucena justificou a instabilidade: "Tadeu, primeiramente eu peço desculpas. Foi um momento de instabilidade, porque [estou há] três noites sem dormir, dormindo pouco na casa de vidro, mas eu não desisto. O apoio que recebi da minha torcida, pessoas que vieram aqui tá muito grande. Continuo por mim e por eles”, afirmou.

Marcel superou Breno em votação acirrada

Na disputa por uma vaga na casa mais vigiada do Brasil, Marcel superou Breno em uma enquete bastante acirrada. O advogado obteve 50,52% dos votos, enquanto seu rival alcançou 49,48%.

Quem é Breno?

image Breno tem 33 anos e é de Minas Gerais (Globo/Fábio Rocha)

Natural de Contagem (MG) e radicado em Florianópolis (SC) há uma década, Breno, de 33 anos, é a prova de que opostos se atraem. O biólogo e mestre em Biotecnologia divide sua rotina entre a pesquisa científica e o glamour como modelo e promoter.

Mas a trajetória do caçula da família não foi linear. Um menino curioso que sonhava em ser jogador profissional de vôlei, Breno viu esse plano ser interrompido por uma lesão no ombro. Longe de desistir, ele encarou a "vida comum" com garra: foi de operador de telemarketing a garçom e entregador de panfletos, até se reencontrar na academia e na moda.

Seguro de si, ele entra no BBB em busca de algo maior que o prêmio. “Desafios psicológicos e físicos me deixam entusiasmado e vivo”, afirma Breno, que se considera atraente, interessante e pronto para viver essa transformação intensa.

