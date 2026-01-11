VÍDEO: No BBB 26, Tadeu Schmidt repreende participante após pedido de desistência

O apresentador Tadeu Schmidt repreendeu o candidato Marcel, da Casa de Vidro do Sudeste do Big Brother Brasil 26, após ele expressar a intenção de desistir do processo de votação. A conversa aconteceu ao vivo, durante a exibição do programa Esporte Espetacular, neste domingo (11).

Durante a participação ao vivo, Tadeu Schmidt questionou Marcel sobre a informação de que ele estaria pensando em deixar o confinamento. "Recebi a informação agora há pouco, Marcel, de que você queria desistir da Casa de Vidro. Preciso confirmar agora: você está desistindo do jogo ou não?", perguntou o apresentador.

Em resposta, Marcel pediu desculpas pela atitude e reafirmou seu desejo de permanecer no jogo. "Eu peço desculpas. Foi um momento de instabilidade, porque com 3 noites sem dormir, dormindo pouco... mas eu não desisto. O apoio que recebi da minha torcida está muito grande e continuo por mim e por eles!", justificou o candidato.

VEJA MAIS

Tadeu Schmidt enfatiza seriedade do processo

Após a justificativa de Marcel, Tadeu Schmidt repreendeu o candidato ao vivo. "Olha só. Segue o jogo, mas vocês sabem que o processo seletivo é muito sério. Vocês deixaram para trás milhares de candidatos, então a gente não pode ficar nessa brincadeira de 'agora eu quero, agora eu não quero'. Segue o jogo!", declarou o apresentador.

Seleção do BBB 26 e a Casa de Vidro

No total, vinte candidatos disputam dez vagas para o BBB 26, distribuídas em Casas de Vidro por diferentes regiões do país. O público tem a responsabilidade de votar para escolher quais participantes entrarão na casa principal do reality show.

Um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro garantirão uma vaga direta no BBB 26.

Os participantes selecionados serão revelados no programa "Seleção BBB".

A divulgação ocorrerá após a exibição do "Domingão com Huck", no domingo (11).