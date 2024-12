'Não é importante saber com quem eu transo', alfineta Samuel de Assis

Em entrevista, o ator Samuel de Assis afirmou que a vida privada dos artistas não deveria ser alvo de interesse da mídia e da sociedade como um todo. Destaque na série Rensga Hits! e nas novelas Vai na Fé e Mania de Você, da TV Globo, o ator conversou com a coluna Fabia Oliveira sobre sua vida pessoal, trabalho na televisão e projetos futuros.

Samuel de Assis opina de que a própria imprensa “ensinou” o público que é importante saber com quem os famosos se relacionam: “Nós artistas, pessoas como certa visibilidade, e vocês, imprensa, têm que entender que nós somos formadores de opiniões”.

"Eu acho que a própria imprensa ensinou para o público que é importante saber com quem eu deito. E quando eu digo ‘eu’, digo os artistas em geral. E não, isso é um erro nosso”, opinou o ator.

Ele aproveitou ainda para questionar essa curiosidade das pessoas. “Nós temos que educar as pessoas a entenderem que não é importante saber com quem você transa, é importante saber da sua luta, das suas histórias, das suas conquistas. Isso é muito legal. Isso faz as pessoas se identificarem, isso faz as pessoas quererem chegar até onde você chegou, e não saber com quem eu deitei, isso não tem relevância nenhuma”, ressaltou Samuel de Assis.Na última semana, Samuel de Assis organizou o #Carnavaldosamuka, evento que mescla diversas linguagens da arte para celebrar o Carnaval e a ancestralidade.

“Ele surgiu de um desejo meu de celebrar essas pessoas, de cultuar essas pessoas e radicalizar mesmo essa coisa que o carnaval está embranquecido, de que as pessoas que estão ganhando dinheiro com carnaval são as pessoas brancas, sem cultuar , sem celebrar a quem realmente inventou o carnaval”, reforçou Samuel de Assis.