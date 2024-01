Samuel de Assis revela que não acredita na monogamia

Durante um bate-papo no programa “Na Piscina com Fê Paes Leme", no GNT, o ator Samuel de Assis revelou que não acredita em monogamia para o resto da vida e nem se imagina transando com a mesma pessoa durante muito tempo.

"Nunca vivi um relacionamento aberto. Já tive relações em que a gente falava assim: 'Vamos pegar? Vamos juntos'. Não acredito na monogamia para o resto da vida. É uma crença minha. Tenho 41 anos... Se a gente casar e a gente ficar até os 80, se a gente vai morrer junto, não acho que a gente vai ficar até os 80 só transando entre a gente", refletiu.

O artista ainda salientou que parceiros no amor devem viver as experiências juntos. “Se a gente quer curtir uma outra coisa, vamos juntos. Não somos parceiros, não estamos juntos? Então, vamos lá juntos."

O ator também revelou para Fê Paes Leme que adora os chamados “amores de verão”, os quais ele garantiu que já teve muitos.

“O verão tem disso, né? É a época que a gente fica mais 'molinho' e encontro pessoas. Eu me apaixono todos os dias. Aqui, eu já me apaixonei umas três vezes", brincou Samuel.

Apesar de sua franqueza com relação a ficar sem se apegar, Samuel disse que já teve relacionamento sério, mas que hoje está solteiro.

"Já namorei. Acho que o namoro mais longe que tive foram três anos e meio, é pouco. Foi o mais longo até hoje. Mas já tive amor de verão de 2008, quinze anos depois eu reencontrei e foi amor de verão de novo. Vivi isso", explicou o ator, que garantiu ao final da entrevista que está solteiro.