O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Fafá de Belém participa do 'GloboNews Documento' em edição inédita neste sábado (28)

Fafá destaca o orgulho de ser uma mulher da Região Norte e explica como essa origem guia sua expressão artística

O Liberal
fonte

Na conversa, a artista revela como enfrentou e superou um período de burnout no início de 2025 (GloboNews/ Reproducao)

A cantora Fafá de Belém será o destaque do programa "GloboNews Documento" deste sábado (28). Em entrevista a Carlos Jardim, a artista paraense revisita momentos marcantes de sua carreira, aborda a profunda relação com sua identidade amazônica e comenta os desafios pessoais e profissionais enfrentados ao longo dos anos.

Fafá de Belém, natural do Pará, destaca o orgulho de ser uma mulher da Região Norte e explica como essa origem singular molda sua expressão artística.

Orgulho da Identidade Amazônica

“Quando eu canto Chico Buarque, eu sou do Norte, quando eu canto Tom Jobim, quando eu canto rock, eu sou uma mulher do Norte”, afirma a cantora, reforçando a essência de sua arte.

Na conversa, a artista revela como enfrentou e superou um período de burnout no início de 2025. Ela também compartilha sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará, seu estado natal.

Fafá de Belém entra com representação criminal contra difamação
Artista tomou medidas nesta quarta (14), argumentando ter sido alvo de conteúdos caluniosos que atingem, inclusive, familiares dela

Registro emocionante mostra Malu Galli no Círio Fluvial com Fafá de Belém
A atriz participou da romaria na Baía do Guajará na manhã desse sábado (11)

Superação e Fé em Nossa Senhora de Nazaré

“Nazinha é tudo para nós”, declara Fafá, evidenciando a importância da fé em sua vida.

O documentário, intitulado “Fafá de Belém – Paixão e fé”, conta com direção e roteiro de Carlos Jardim. Ele será exibido no sábado (28), às 23h, na GloboNews.

.
