Fafá de Belém participa do 'GloboNews Documento' em edição inédita neste sábado (28)

A cantora Fafá de Belém será o destaque do programa "GloboNews Documento" deste sábado (28). Em entrevista a Carlos Jardim, a artista paraense revisita momentos marcantes de sua carreira, aborda a profunda relação com sua identidade amazônica e comenta os desafios pessoais e profissionais enfrentados ao longo dos anos.

Fafá de Belém, natural do Pará, destaca o orgulho de ser uma mulher da Região Norte e explica como essa origem singular molda sua expressão artística.

Orgulho da Identidade Amazônica

“Quando eu canto Chico Buarque, eu sou do Norte, quando eu canto Tom Jobim, quando eu canto rock, eu sou uma mulher do Norte”, afirma a cantora, reforçando a essência de sua arte.

Na conversa, a artista revela como enfrentou e superou um período de burnout no início de 2025. Ela também compartilha sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará, seu estado natal.

Superação e Fé em Nossa Senhora de Nazaré

“Nazinha é tudo para nós”, declara Fafá, evidenciando a importância da fé em sua vida.

O documentário, intitulado “Fafá de Belém – Paixão e fé”, conta com direção e roteiro de Carlos Jardim. Ele será exibido no sábado (28), às 23h, na GloboNews.