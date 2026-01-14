Fafá de Belém entra com representação criminal contra difamação

Em postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (14), a Assessoria Jurídica da cantora paraense Fafá de Belém informa que foi formalizada Notícia de Crime para apuração da circulação recente de conteúdos ofensivos, falsos e difamatórios envolvendo a artista. "Além da representação criminal, foram adotadas medidas voltadas à identificação de todos os responsáveis e preservação de evidências digitais", diz o comunicado.

De acordo com a Assessoria Jurídica, "as imputações que motivaram as medidas não possuem qualquer respaldo fático ou jurídico, e as ameaças e conteúdos caluniosos e difamatórios atingem diretamente a honra e a imagem de Fafá de Belém e de pessoas da sua família".

"Por essa razão, todas as ocorrências estão sendo encaminhadas às autoridades competentes, e novos ataques serão objeto de ações imediatas", é pontuado na Nota postada nas redes sociais.