Fafá de Belém entra com representação criminal contra difamação
Artista tomou medidas nesta quarta (14), argumentando ter sido alvo de conteúdos caluniosos que atingem, inclusive, familiares dela
Em postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (14), a Assessoria Jurídica da cantora paraense Fafá de Belém informa que foi formalizada Notícia de Crime para apuração da circulação recente de conteúdos ofensivos, falsos e difamatórios envolvendo a artista. "Além da representação criminal, foram adotadas medidas voltadas à identificação de todos os responsáveis e preservação de evidências digitais", diz o comunicado.
De acordo com a Assessoria Jurídica, "as imputações que motivaram as medidas não possuem qualquer respaldo fático ou jurídico, e as ameaças e conteúdos caluniosos e difamatórios atingem diretamente a honra e a imagem de Fafá de Belém e de pessoas da sua família".
"Por essa razão, todas as ocorrências estão sendo encaminhadas às autoridades competentes, e novos ataques serão objeto de ações imediatas", é pontuado na Nota postada nas redes sociais.
