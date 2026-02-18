Capa Jornal Amazônia
Paolla Oliveira acompanha desfile da Grande Rio e recebe carinho dos integrantes na Sapucaí

Atriz compartilhou momento nas redes sociais durante apresentação da escola

Hannah Franco
Paolla Oliveira é ovacionada ao acompanhar desfile da Grande Rio. (Reprodução/Instagram)

A atriz Paolla Oliveira marcou presença na última noite de desfiles do Grupo Especial do Rio e acompanhou de perto a apresentação da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de Sapucaí. Mesmo fora do posto de rainha de bateria, a artista foi aclamada por integrantes e recebeu diversas demonstrações de carinho durante a passagem da escola pela Avenida.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Paolla aparece vibrando, cumprimentando componentes e celebrando o desfile. Nas imagens, é possível ver musas, integrantes e pessoas que passavam pelo setor parando para falar com a atriz. A atual rainha de bateria, Virginia Fonseca, também demonstrou carinho ao encontrar a ex-rainha durante o desfile.

“Assistir essa energia me faz muito feliz! Vocês deram um show, Caxias. Eu amo vocês, Grande Rio”, escreveu Paolla nas redes sociais.

A atriz ocupou o posto entre 2009 e 2010 e, mais recentemente, de 2020 a 2025, tornando-se uma das figuras mais marcantes da história recente da agremiação.

No Carnaval de 2026, a Grande Rio levou para a Avenida o enredo “A Nação do Mangue”, homenagem ao movimento Manguebeat, surgido no Recife (PE) nos anos 1990. A proposta destacou a força da cultura nordestina, unindo música, arte e identidade popular na última noite de apresentações do Grupo Especial.

