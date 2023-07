Americana doa 1,6 mil litros de leite materno e bate recorde mundial

Elisabeth Anderson-Sierra, uma norte-americana, conquistou o título de mulher que mais doou leite materno no mundo, de acordo com o Guinness World Records. Ela já extraiu impressionantes 1,6 mil litros de leite e compartilhou generosamente com outras famílias.

Mãe de três filhos, Elisabeth já parou de amamentar todos eles. No entanto, mesmo após o término da amamentação, seu corpo continuou a produzir leite em grande quantidade. Isso se deve à condição médica rara chamada hiperlactação, na qual o organismo produz muito mais leite do que o necessário.

VEJA MAIS

Desde o início da gestação, quando estava apenas com 13 semanas, Elisabeth já produzia 600 ml de leite por dia. Agora, esse volume aumentou dez vezes, chegando a cerca de 6 litros por dia, conforme revelou em uma entrevista ao site Today.

Mesmo com os filhos crescidos e não precisando mais de amamentação, Elisabeth continua usando bombas extratoras para ajudar outras famílias e fazer doações a instituições. Seu principal objetivo é normalizar a amamentação e a doação de leite, mas ela está ciente de que esse estilo de vida não pode continuar indefinidamente. Especialistas já informaram a ela que, sem intervenção médica, a produção de leite não irá cessar.

Portanto, em algum momento, Elisabeth terá que tomar uma decisão sobre que tipo de intervenção médica será necessária para encerrar essa fase de sua vida.