Por que 2025 teve tantas separações? Numerologia explica onda de términos que marcou o ano

O ano de 2025 ainda nem terminou, mas já entrou para a lista dos mais marcados quando o assunto é separação no mundo das celebridades. Nesta quinta-feira (27), Ivete Sangalo anunciou o fim do casamento com Daniel Cady, juntando-se a outros casais que encerraram suas relações este ano, como Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, Júlio Cocielo e Tata Estaniecki, além de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Diante do volume de términos, uma pergunta vem ganhando força nas redes sociais: por que 2025 trouxe tantas separações? Para a numerologia, a resposta está nos números.

Segundo a numerologia, 2025 é regido pelo número 9, resultado da soma 2 + 0 + 2 + 5. Esse número simboliza fechamento de ciclos, dissolução de padrões antigos e a necessidade de deixar ir tudo aquilo que já não faz mais sentido.

É um período que convida à reflexão, revisão emocional e limpeza profunda. E sim: isso inclui relacionamentos.

Em outras palavras, muita gente pode ter sentido uma espécie de “empurrão energético” para romper laços desgastados, seja no amor, na vida profissional ou até em amizades.

Por que tanta gente sentiu os efeitos do Ano 9?

O Ano Universal 9 costuma intensificar:

necessidade de decisões definitivas;

sensação de esgotamento emocional;

vontade de recomeçar longe de vínculos antigos;

rompimentos que estavam “engavetados” há anos;

conclusões inevitáveis.

Segundo astrólogos e numerólogos, não é coincidência que tantas separações venham à tona justamente em 2025. É o ano em que a vida escancara o que já morreu, mas que as pessoas insistiam em segurar.

O que esperar de 2026?

Se 2025 convidou ao desapego, 2026 fará exatamente o oposto. A numerologia aponta que o próximo ano será um Ano Universal 1, marcando o início de um novo ciclo, aquele que vai de 2026 a 2034.

A soma 2 + 0 + 2 + 6 = 10 → 1+0 = 1 revela a vibração do pioneirismo, da coragem e do recomeço.

O Ano 1 traz:

energia de novos projetos e novos relacionamentos;

impulso para mudanças importantes;

abertura de caminhos;

força para iniciar ciclos;

mais liderança, ação e protagonismo individual.

Além de impactar a vida pessoal, numerólogos afirmam que a energia do Ano 1 também mexe com governos, empresas e economia, impulsionando reorganizações e novos modelos.

O que esperar da transição 2025 → 2026?

Entre fechar portas e abrir janelas, a numerologia descreve esse momento como uma virada energética intensa:

2025 limpa

2026 planta

Enquanto o Ano 9 te força a encerrar capítulos, o Ano 1 convida a escrever uma história completamente nova.