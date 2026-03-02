Representante de Jim Carrey nega rumores e diz que ator realmente foi ao César

Após especulações online de que um imitador de Jim Carrey teria comparecido à cerimônia do César Awards de 2026 em seu nome, na quinta-feira, 26, a representante do ator confirmou que o astro realmente esteve presente no evento em Paris.

A assessora de imprensa de longa data do ator, Marleah Leslie, disse ao portal TMZ: "Jim Carrey compareceu à cerimônia do César, onde recebeu o prêmio César honorário."

Conhecido por filmes como O Máscara (1994) e O Show de Truman (1998), Carrey recebeu uma homenagem na cerimônia, mas parte dos fãs estranhou seu rosto, cabelos longos e tom de pele mais bronzeado.

VEJA MAIS



Os rumores ganharam força após Alexis Stone, maquiadora e drag queen conhecida por se transformar em celebridades, sugerir que teria assumido o lugar do ator no evento.

A presença de Carrey também foi confirmada por Gregory Caulier, delegado geral do César. Em comunicado enviado à revista americana Variety, ele descartou os rumores e reforçou que as homenagens ao astro foram preparadas com meses de antecedência.