Raspou a cabeça ou a barba? Veja como ficou Félix Robatto após passar no vestibular da UEPA

O músico paraense Félix Robatto foi um dos aprovados no Processo Seletivo 2025 da Universidade Estadual do Pará (UEPA), que foi divulgado na manhã desta sexta-feira (31), a partir das 9h. O artista, de 42 anos, passou no vestibular para Licenciatura em Música, no Campus Belém, e vai retornar a graduação que havia iniciado há quase duas décadas.

Como tradição, os calouros costumam comemorar raspando o cabelo, além de muito ovo, trigo e outros ingredientes que complementem a festança. Será, então, que o músico conhecido também pela sua imensa barba comemoraria diferente e rasparia a sua marca visual, ou seguiria a tradição comum e apenas ficaria careca? Veja, abaixo, o visual que músico aderiu.

Felix Robatto raspou o cabelo e manteve a barba! Em fotos divulgadas nas redes sociais, o músico paraense mostrou que, após saber que foi aprovado, decidiu raspar o cabelo e deixar a barba intacta.

Félix Robatto sem barba

Em 22 de março de 2020, durante o ápice da pandemia de Covid-19, Félix raspou a barba para se prevenir da contaminação do vírus. "Ninguém me deu a certeza se a barba ajuda a contaminar ou protege do vírus, mas me fez pensar na mudança, foi tipo um 'o que é uma barba perto do que tá acontecendo?'. Refleti demais, veio a vontade de raspar e mudar minha aparência e tentar transmitir algo", revela o músico. Para ele, o planeta precisa dar um 'reset' e repensar muita coisa.