Listão da Uepa 2025: confira o nome dos aprovados no Prosel da Universidade do Estado Pará

A divulgação do Listão do Processo Seletivo 2025 da Universidade do Estado Pará (Uepa) iniciou às 9h13, após o fim da coletiva com o reitor da instituição, que divulgou os primeiros colocados gerais. A leitura dos aprovados ocorre na Uepa do Telégrafo. Além dos candidatos que passaram no PS regular, serão conhecidos os novos calouros dos cursos de específicos de Música e Letras-Libras, e os aprovados no 1º vestibular exclusivo para indígenas e quilombolas. VEJA O LISTÃO COMPLETO DO PROSEL DA UEPA 2025

Quem foram os primeiros colocados no Prosel da UEPA?

Os três primeiros colocados gerais no Prosel 2025 da UFPA foram Gabriel Alencar Ecker, de Medicina-Belém, Filipe Azevêdo Rabelo, em Medicina-Marabá e Tiago Santos dos Santos, em Medicina-Belém. O primeiro e o terceiro colocado também estiveram no ranking dos primeiros colocados no PS da Universidade Federal do Pará (UFPA).

VEJA MAIS

Concorrência e distribuição de vagas do Prosel 2025

Neste ano, o vestibular da UEPA ofereceu 3.802 vagas em 94 cursos de graduação, distribuídos entre Belém e outras 22 cidades do estado, abrangendo onze regiões paraenses. As vagas foram disputadas por 48.969 candidatos, que concorreram com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Metade das vagas é reservada para o sistema de cotas, contemplando estudantes de escolas públicas, candidatos de baixa renda, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. Os demais 50% são destinados à ampla concorrência.

Matrícula dos aprovados no Prosel da UEPA 2025

A partir deste sábado (31/01), os aprovados no vestibular da UEPA 2025 já poderá ser feita. Durante a coletiva de imprensa antes da divulgação do listão, o reitor da Universidade, Clay Chagas, informou que se trata de uma pré-matrícula online, que já adiantará todo o processo. Ela poderá ser feita via site da Universidade do Estado do Pará.