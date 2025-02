Listão da Uepa 2025: confira quem são os 3 primeiros colocados do Prosel

Foi divulgado nesta setxa-feira, 31, o nome dos aprovados no Processo Seletivo (Prosel) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em 2025. Os três primeiros colocados gerais foram Gabriel Alencar Ecker, de Medicina-Belém, Filipe Azevêdo Rabelo, em Medicina-Marabá e Tiago Santos dos Santos, em Medicina-Belém. O primeiro e o terceiro colocados também estiveram no ranking dos primeiros colocados no PS da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Gabriel Alencar Ecker, de 20 anos, primeiro lugar geral da Uepa, também foi o 1º lugar geral no Processo Seletivo 2025 (PS 2025) da Universidade Federal do Pará (UFPA), divulgado há uma semana, também na sexta-feira, dia 24. No Prosel (Uepa), ele fez 909.5 pontos, conquistando uma vaga no curso de Medicina-Belém.

Filipe Azevêdo Rabelo, aprovado em Medicina-Marabá, fez 905.61 pontos. Filipe é administrador da página @enem.masters e também acumula uma aprovação no curso de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O terceiro aprovado geral da Uepa, Tiago Santos dos Santos, foi o 2º aprovado geral da UFPA. Morador do bairro do Guamá, em Belém, ele tem 18 anos e foi a primeira vez que o jovem prestou vestibular.