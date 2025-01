Listão da UFPA: 1º lugar geral é de Belém, tem 20 anos e sonha em ajudar as pessoas com a Medicina

Gabriel Alencar Ecker, de 20 anos, conquistou o primeiro lugar geral no Processo Seletivo 2025 (PS 2025) da Universidade Federal do Pará (UFPA), que foi divulgado nesta sexta-feira (24). O estudante, que é de Belém, foi aprovado no curso de Medicina. Com a aprovação, o calouro já está na expectativa para começar o curso. E, futuramente, com a profissão que escolheu, pretende ajudar as pessoas. O jovem mora no Parque Verde, na capital paraense.

“Eu terminei o ensino médio há uns dois anos. Passei em Medicina na Uepa e na UFPA, também. Cheguei a cursar quase um ano. Mas eu queria tentar outro curso. Fiz a Fuvest, que é a prova da USP. Fui para a USP e fiz Engenharia da Computação. Há cerca de um ano também. Depois, não estava curtindo morar sozinho [em São Paulo]. O curso não é aquilo que eu esperava. Fiz o Enem e coloquei para Belém”, afirma.

E foi nos últimos anos que ele descobriu a vocação para Medicina. Com a futura profissão, ele pretende ajudar as pessoas e contribuir para a comunidade científica, como relata o jovem. “Pretendo cursar na UFPA. A universidade é renomada em âmbito nacional. A expectativa é fazer o melhor que eu posso, contribuir para a comunidade científica, ser um bom profissional, ajudar as pessoas. E tentar ajudar aqueles que querem passar e não tiveram o mesmo privilégio que eu tive, de estudar em escola privada”, diz Gabriel.

Sobre a rotina de estudos e preparação, ele lembra que já tinha experiência com processos seletivos e apenas reforçou os estudos em algumas disciplinas específicas: “Nesse último ano, não fiz nenhum cursinho. Nem no ano passado. Eu fazia simulados. E fazia muitas [resoluções de] questões. Eu já tinha conhecimento das matérias. Fazia prova de outros Enem”, completa o calouro.