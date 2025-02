Listão da Uepa 2025: 1º lugar geral do Prosel é o mesmo da UFPA

Gabriel Alencar Ecker, de 20 anos, conquistou o primeiro lugar geral no Processo Seletivo 2025 (PS 2025) da Universidade Estadual do Pará (UEPA), que foi divulgado na manhã desta sexta-feira (24), a partir das 9h. O estudante, natural de Belém, foi aprovado no curso de Medicina na Uepa, com 909 pontos. Com a aprovação, o calouro acumula mais uma conquista em uma semana, pois também ficou em primeiro lugar geral no Processo Seletivo 2025 (PS 2025) da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Em entrevista exclusiva a Redação Integrada de O Liberal, o jovem, que terminou o ensino médio há dois anos, disse que já havia passado em Medicina na UFPA e Uepa, onde chegou a cursar quase um ano. No entanto, segundo ele, pretendia tentar outra graduação. Foi aí que ele prestou a prova da Fuvest, da USP (Universidade de São Paulo), para Engenharia da Computação, há cerca de um ano. Gabriel, no entanto, não se reconheceu no curso e com a nova rotina de morar sozinho e decidiu fazer o Enem novamente, em Belém.

Gabriel disse ainda que, desta vez, fez o processo seletivo no Pará escondido da família, para não decepcioná-la caso não fosse aprovado. "Graças a Deus [passei no vestibular e] não ficou feio pra mim", disse o jovem.

O calouro da Uepa comemorou a aprovação com a tia Leonor Noronha e a avó Sandra Alencar. Segundo Gabriel, entre UFPA e Uepa, o calouro vai optar a instituição federal para cursar Medicina.

Questionado sobre os passos a seguir para a aprovação no vestibular, o jovem diz que foco nos estudos é fundamental. "Estuda. Faça questão [de estudar]. Veja suas aulas certinho.", orienta Gabriel.