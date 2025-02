Guitarrista paraense, vencedor de Grammy Latino, é aprovado no Vestibular da UEPA

O músico paraense Félix Robatto foi aprovado no Processo Seletivo 2025 da Universidade Estadual do Pará (UEPA), que foi divulgado na manhã desta sexta-feira (31), a partir das 9h. O guitarrista, de 42 anos, ficou em 3º lugar entre os aprovados da ampla concorrência para o curso de Licenciatura em Música, no Campus Belém.

VEJA MAIS

Felix Robatto é aprovado em Música no Prosel 2025 da UEPA (Foto/Arquivo pessoal)

Na última quarta-feira (29), o musicista fez um post nas redes sociais e disse que cursava a mesma graduação na UEPA há quase duas décadas, mas que, por motivos de "muita agitação" e "empolgação", acabou optando por abandonar a Licenciatura e focar na banda La Pupunã.

"Puro paradoxo, pois a banda surgiu de um projeto de iniciação científica na instituição", escreveu o artista na publicação. O que motivou Felix a retornar aos estudos foi o amigo Alcir Costa, que insistia há anos para que o músico voltasse à universidade.

Grammy Latino

Apaixonado pela música paraense, Robatto concretizou o sonho de ter seu próprio estúdio em 2023, o Pupuña Estúdio, que teve como primeiro trabalho o álbum Gaby Canta Tecnoshow, vencedor do Grammy Latino de Melhor Música de Raízes em Língua Portuguesa no mesmo ano.