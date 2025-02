Prosel Uepa 2025: veja passo a passo para a matrícula dos aprovados

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo 2025 (Prosel) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) devem ficar atentos aos procedimentos para tomar posse da vaga conquistada depois da divulgação do listão, nesta sexta-feira, 31. Os novos calouros precisam acessar o edital de matrícula e seguir o passo a passo conforme o cronograma.

O pró-reitor de graduação da Uepa, Ednalvo Campos, explica que, a partir de sábado, 1º de fevereiro, os aprovados já devem iniciar o processo de pré-matrícula, que é feito de modo online no endereço do Sigaa.

"O edital de matrícula está publicado, os calouros já podem consultar todas as regras, os anexos e a documentação necessária, bem como o cronograma e, a partir de amanhã, inicia a matrícula online, que a gnete chama de pré-matrícula, onde o candidato faz um cadastro inicial e faz o upload dos documentos pessoais", explica o pró-reitor.

Já a partir de terça-feira, 4 de fevereiro, inicia o processo de confirmação da matrícula, que é feito presencialmente no campus onde o candidato foi aprovado. Neste momento, é necessário entregar a documentação física, bem como os documentos comprobatórios referentes às cotas.

Confira o cronograma do processo de matrícula na Uepa em 2025:

Publicação do Edital - 31/01/2025

Pré-matrícula online - 01 a 03/02/2025

Apresentação dos classificados para as comissões de avaliações - 04 a 05/02/2025, de 8h às 14h

Confirmação da matrícula dos candidatos - 04 a 07/02/2025, de 8h às 14h.