Governo do Estado e Global Citizen garantem cursos gratuitos para jovens nas Usinas da Paz

O Governo do Pará, em parceria com a organização internacional Global Citizen, vai garantir a realização de mais de 20 cursos de capacitação voltados para jovens paraenses nas Usinas da Paz. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de formação profissional e inclusão social e econômica, por meio de atividades gratuitas em diversas áreas. O lançamento oficial da parceria ocorreu, na noite da última terça-feira (30), em um evento realizado na Usina da Paz Jurunas/Condor, em Belém.

Os cursos estão sendo ofertados de forma acessível e com foco no desenvolvimento de habilidades que possam contribuir para a entrada dos jovens no mercado de trabalho, além de estimular o empreendedorismo e a inovação tecnológica dentro das comunidades. As programações também contam com o apoio do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Prefeitura de Belém, além da participação de diversas secretarias estaduais.

A estudante Beatriz Maia, de 18 anos, já participa do curso preparatório para o Enem e de aulas de inglês na Usina da Paz. Ela conta que ficou animada com a chegada das novas capacitações. “É uma oportunidade muito importante para nós, jovens, que buscamos nos preparar cada vez mais para o futuro. Principalmente com temas que envolvem o meio ambiente em que vivemos. Quero aproveitar ao máximo essa nova chance de aprendizado”, disse.

A estudante Jéssica da Silva também destacou a relevância dos cursos como incentivo para os jovens da comunidade. “Essas atividades mostram que a gente pode sonhar mais alto e alcançar nossos objetivos. Muitas vezes não temos condições de pagar por uma formação, e saber que aqui teremos acesso gratuito faz toda a diferença. E ainda vamos prestigiar o festival do Global Citizen, isso é muito legal”, contou.

Integram a programação oficinas de escrita e produção audiovisual sobre racismo ambiental, robótica criativa, moda sustentável, visitas guiadas ao Parque Estadual do Utinga, iniciativas de plantio de árvores, além de capacitações em agricultura sustentável, curso de agentes ambientais, técnica de gestão de resíduos sólidos e educação ambiental para jovens.

Os cursos estão disponíveis nas Usinas da Paz de Cabanagem, Bengui, Guamá, Terra Firme, Jurunas-Condor, Icuí-Guajará (Ananindeua), Marituba, Benevides e Castanhal.

A secretária de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, destacou que a iniciativa reforça o papel das Usinas da Paz como centros de oportunidades. "O Estado do Pará vive um momento muito especial, que nos permite estar unindo esforços com parceiros internacionais para ampliar o acesso à educação e à capacitação profissional. É uma forma de mostrar que nossos jovens têm potencial e que o Estado acredita nesse futuro." destacou a gestora.

Global Citizen Festival: Amazônia

Além do aprendizado, os participantes que concluírem os cursos ganharão ingressos para o Global Citizen Festival: Amazônia, que acontece no dia 1º de novembro, em Belém, com apresentações de Anitta, Gaby Amarantos e Seu Jorge, além das presença do Cacique Raoni Metuktire e participação especial de Chris Martin, da banda Coldplay.

A Global Citizen é a principal organização internacional de advocacy do mundo com a missão de acabar com a pobreza extrema agora. Movida por uma comunidade global de ativistas do dia a dia que levantam suas vozes e tomam ações, o movimento é ampliado por campanhas e eventos que reúnem líderes da música, entretenimento, políticas públicas, mídia, filantropia e setor corporativo.

Nos últimos 10 anos, US$ 43,6 bilhões em compromissos anunciados nas plataformas da Global Citizen foram direcionados, impactando quase 1,3 bilhão de vidas. Fundada na Austrália em 2008, a equipe da Global Citizen atua em Nova York, Washington DC, Los Angeles, Londres, Paris, Berlim, Genebra, Melbourne, Toronto, Joanesburgo e Lagos, entre outros. Junte-se ao movimento em globalcitizen.org, baixe o aplicativo da Global Citizen e siga a Global Citizen no TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X e LinkedIn.

Serviço:

A programação completa dos cursos pode ser acompanhada no perfil oficial das Usinas da Paz, no Instagram: @usinasdapaz.