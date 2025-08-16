Anitta confirma data que virá para Belém participar do Global Citizen Festival; saiba quando
Ela se junta a um time de atrações de destaque no line-up, que inclui Chris Martin (Coldplay), Seu Jorge e Gaby Amarantos, além de lideranças indígenas como o Cacique Raoni Metuktire
A assessoria da cantora Anitta confirmou que a artista estará em Belém para o Global Citizen Festival Amazônia 2025, que será realizado no dia 1º de novembro, no Estádio do Mangueirão. O evento integra o movimento internacional que reúne artistas, líderes e sociedade civil em prol da erradicação da pobreza extrema e da justiça social.
A cantora já se apresentou no palco do festival em Nova York, em uma edição que destacou pautas globais de combate às desigualdades. Neste ano, o evento terá como foco a Amazônia, colocando a região no centro das discussões ambientais mais urgentes do planeta.
Em abril deste ano, Anitta já havia se manifestado nas redes sociais sobre o convite para participar do festival, agradecendo a oportunidade. “Que honra retornar ao Global Citizen! E, olha só, desta vez no meu país”, disse a cantora, destacando também a importância do evento para a preservação ambiental e defesa das causas indígenas. Ela se junta a um time de atrações de destaque no line-up, que inclui Chris Martin (Coldplay), Seu Jorge e Gaby Amarantos, além de lideranças indígenas como o Cacique Raoni Metuktire.
