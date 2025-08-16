Anitta visita aldeia indígena no Xingu em gravação para o Domingão com Huck

A cantora Anitta visitou a aldeia Kuikuro, localizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, e participou do Kuarup, ritual tradicional de despedida que homenageia grandes líderes indígenas neste sábado (16), durante uma gravação especial para o programa Domingão com Huck, da TV Globo. O registro foi compartilhado pelo perfil Mídia Indígena.

No registro ela aparece ao lado do apresentador da Globo junto de outros indígenas, no local. Já no domingo (17), Anitta terá um encontro com o Cacique Raoni, uma das mais importantes lideranças indígenas do país e defensor da Amazônia e dos povos originários.

A cantora mantém um compromisso de longa data com causas indígenas e ambientais. Ela apoia organizações internacionais voltadas à preservação e à justiça social, utiliza suas redes sociais com milhões de seguidores e sua influência global para denunciar violações de direitos e promover visibilidade internacional às pautas dos povos originários.

Anitta já se apresentou no palco do Global Citizen Festival, em Nova York, movimento que reúne artistas, líderes e sociedade civil em prol da erradicação da pobreza extrema e da justiça social.

Neste ano, ela estará em Belém, no dia 1º de novembro de 2025, em uma edição do festival que coloca a Amazônia no centro das discussões ambientais mais urgentes do planeta.