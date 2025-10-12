Capa Jornal Amazônia
Que História é Essa, Porchat? Humorista revela qual parte do Círio será destaque em seu programa

Fábio Porchat participa do Círio pela primeira vez como convidado na "Varanda da Fafá"

Thaline Silva*
fonte

O humorista acompanhou os festejos do Círio em Belém (O Liberal)

Em sua primeira participação no Círio de Nazaré, o humorista Fábio Porchat revelou, em entrevista ao jornal O Liberal, que pretende destacar no programa “Que História é Essa, Porchat?” sua experiência durante o Círio Fluvial. “Foi uma experiência muito interessante, muito diferente. Eu estou aqui na varanda com a Fafá [de Belém], ela me convida há muitos anos e eu finalmente consegui vir. Já quero voltar”, afirmou o apresentador.

Ao comentar sobre a dimensão espiritual da festividade, Porchat destacou o papel da fé na união das pessoas. “É muito impressionante como a fé une as pessoas, modifica o que está acontecendo em torno. Quando a fé é usada para esse tipo de sentimento de bondade, é lindo, porque a gente vê que não importa se é pobre, se é preto, se é branco, ou qual é a religião da pessoa. O importante é estar junto, com a mesma intenção e o mesmo calor no coração”, afirmou.

Celebridades
