Que História é Essa, Porchat? Humorista revela qual parte do Círio será destaque em seu programa
Fábio Porchat participa do Círio pela primeira vez como convidado na "Varanda da Fafá"
Em sua primeira participação no Círio de Nazaré, o humorista Fábio Porchat revelou, em entrevista ao jornal O Liberal, que pretende destacar no programa “Que História é Essa, Porchat?” sua experiência durante o Círio Fluvial. “Foi uma experiência muito interessante, muito diferente. Eu estou aqui na varanda com a Fafá [de Belém], ela me convida há muitos anos e eu finalmente consegui vir. Já quero voltar”, afirmou o apresentador.
Ao comentar sobre a dimensão espiritual da festividade, Porchat destacou o papel da fé na união das pessoas. “É muito impressionante como a fé une as pessoas, modifica o que está acontecendo em torno. Quando a fé é usada para esse tipo de sentimento de bondade, é lindo, porque a gente vê que não importa se é pobre, se é preto, se é branco, ou qual é a religião da pessoa. O importante é estar junto, com a mesma intenção e o mesmo calor no coração”, afirmou.
