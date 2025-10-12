Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Helder Barbalho e ministro Alexandre Silveira tomam café com romeiros no Ver-o-Peso

A exemplo de anos anteriores, o governador e a primeira-dama, Daniela Barbalho, acompanham o Círio em meio à multidão

O Liberal
fonte

Helder e ministro Alexandre Silveira aguardaram a chegada da berlinda em frente ao Ver-o-peso (Reprodução / Vídeo / Maíza Santos)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acompanha o Círio de Nazaré 2025, em Belém. Antes da passagem da berlinda com a imagem de Nossa Senhora pela Boulevard Castilhos França, o ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve no Ver-o-Peso, na companhia do governador do Pará, Helder Barbalho, da primeira-dama, Daniela Barbalho, e de outras autoridades do Estado.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Os políticos tomaram café da manhã no local, enquanto aguardavam a berlinda. Assim como ocorreu em anos anteriores, Helder e Daniela Barbalho acompanham a procissão em meio aos romeiros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Círio 2025
.
