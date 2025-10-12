Helder Barbalho e ministro Alexandre Silveira tomam café com romeiros no Ver-o-Peso
A exemplo de anos anteriores, o governador e a primeira-dama, Daniela Barbalho, acompanham o Círio em meio à multidão
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acompanha o Círio de Nazaré 2025, em Belém. Antes da passagem da berlinda com a imagem de Nossa Senhora pela Boulevard Castilhos França, o ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve no Ver-o-Peso, na companhia do governador do Pará, Helder Barbalho, da primeira-dama, Daniela Barbalho, e de outras autoridades do Estado.
Os políticos tomaram café da manhã no local, enquanto aguardavam a berlinda. Assim como ocorreu em anos anteriores, Helder e Daniela Barbalho acompanham a procissão em meio aos romeiros.
