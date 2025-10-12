Círio 2025: Nossa Senhora de Nazaré é homenageada com fogos no Ver-O-Peso
A Procissão Principal do festejo ocorre na manhã desse domingo, 12 de outubro
O Círio de Nossa Senhora de Nazaré celebra a Rainha da Amazônia e, na manhã desse domingo (12), a Grande Procissão toma conta das ruas de Belém. No Complexo do Ver-O-Peso, a Santa é homenageada com fogos de artifício. O local está tomado por devotos e promesseiros que vivem a passagem da Imagem Peregrina com emoção.
Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.
O cortejo segue rumo à Basílica-Santuário e cerca de 2 milhões de pessoas devem participar.
