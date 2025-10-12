Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: Tati Machado se prepara para fazer pedido a Nossa Senhora de Nazaré

Presente na Varanda de Nazaré, a apresentadora quer trazer mais pessoas nos próximos anos

Bruna Dias e Lívia Ximenes
fonte

Tati Machado está em Belém para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré (Bruna Dias / O Liberal)

A apresentadora Tati Machado está em Belém para participar do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Durante a Procissão Principal, que ocorre nesse domingo (12), ela acompanha a Imagem Peregrina na Varanda de Nazaré. Tati afirma que hoje fará um pedido a Rainha da Amazônia e que se preparou para isso.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Em entrevista ao Grupo Liberal, a apresentadora ressaltou a importância do Círio para o povo paraense e disse que vai fazer o possível para trazer mais pessoas para a Festa de Nazaré nos próximos anos.

