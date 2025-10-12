Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio de Nazaré 2025: famílias aguardam a passagem da Imagem Peregrina no Ver-O-Peso

A Procissão Principal ocorre nesse domingo (12), em Belém

Gabriel Pires e Lívia Ximenes
fonte

Francisco Magalhães aguarda pela Imagem Peregrina com familiares e amigos (Gabriel Pires / O Liberal)

A Procissão Principal do Círio de Nossa Senhora de Nazaré ocorre nesse domingo (12), em Belém, e famílias já aguardam a passagem da Imagem Peregrina no Complexo do Ver-O-Peso. Entre elas, está a de Francisco Magalhães, empresário paraense de 45 anos, que participa do momento com amigos há 18 anos. O grupo é formado por pessoas que moram em diversos estados, como Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

VEJA MAIS

image Em seu primeiro Círio, Dom Júlio Akamine faz selfie no meio do povo; veja
Foto foi registrada no início da Trasladação no sábado (11/10)

image Tem banheiro no Círio? Romeiros fazem fila e pagam R$ 2 pelo uso
Romeiros fazem fila antes do início da procissão para usar o local; confira

image Churrasquinho no Círio? Vendedora abre 'banca' no meio da procissão para vender aos fiéis
Muito presente nos estádios do Pará durante jogos de futebol, o famoso "churrasquinho de gato" está presente na procissão

“É uma irmandade, todo mundo junto. Que dure anos”, fala Francisco. Atualmente, ele mora em Balneário Camboriú (Santa Catarina), mas afirma que sempre está na capital paraense para o Círio. “Não tem festa igual”, destaca.

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora sai da Catedral de Belém rumo à Basílica-Santuário. As ruas da cidade já estão cheias para o percurso, que ocorre pela 233ª vez. Estima-se que 2 milhões de pessoas participem do cortejo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio 2025

círio de nazaré 2025

imagem peregrina de nossa senhora de nazaré

Nossa Senhora de Nazaré

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda