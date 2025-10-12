Círio de Nazaré 2025: famílias aguardam a passagem da Imagem Peregrina no Ver-O-Peso

A Procissão Principal do Círio de Nossa Senhora de Nazaré ocorre nesse domingo (12), em Belém, e famílias já aguardam a passagem da Imagem Peregrina no Complexo do Ver-O-Peso. Entre elas, está a de Francisco Magalhães, empresário paraense de 45 anos, que participa do momento com amigos há 18 anos. O grupo é formado por pessoas que moram em diversos estados, como Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.

“É uma irmandade, todo mundo junto. Que dure anos”, fala Francisco. Atualmente, ele mora em Balneário Camboriú (Santa Catarina), mas afirma que sempre está na capital paraense para o Círio. “Não tem festa igual”, destaca.

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora sai da Catedral de Belém rumo à Basílica-Santuário. As ruas da cidade já estão cheias para o percurso, que ocorre pela 233ª vez. Estima-se que 2 milhões de pessoas participem do cortejo.