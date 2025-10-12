Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Churrasquinho no Círio? Vendedora abre 'banca' no meio da procissão para vender aos fiéis

Muito presente nos estádios do Pará durante jogos de futebol, o famoso "churrasquinho de gato" está presente na procissão

Heloá Canali
fonte

Churrasquinho no meio do Círio (Saul Anjos/Especial para O Liberal)

Muito se discute sobre o que deve comer antes das procissões do Círio de Nazaré. Seja para conseguir enfrentar os quilômetros da procissão sem passar mal, seja para não passar nenhum perrengue durante horas de trajeto, nutricionistas afirmam que proteínas são essenciais para a saúde nessa hora.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Mas, como Belém do Pará é diferenciada, o famosos "churrasquinho de gato", muito encontrado em frente ao estádios de futebol do Pará, também esteve presente no Círio 2025. Uma vendedora não se acanhou e montou sua 'banquinha' na área do Boulevard da Gastronomia, em frente à Estação das Docas, e fez a alegria de vários romeiros.

Círio de Nazaré 2025: O que comer antes, durante e depois das procissões
Com o calor e o esforço físico da caminhada, manter uma boa alimentação e hidratação é essencial para evitar mal-estar e garantir energia durante o Círio

Círio 2025: saiba como é, que horas, qual o trajeto e como acompanhar a Grande Procissão ao vivo
A maior e mais aguardada romaria do Círio acontece neste domingo (12/10), reunindo milhões de fiéis em um percurso de fé de 3,6 km

