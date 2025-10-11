Capa Jornal Amazônia
Círio 2025

Círio de Nazaré 2025: O que comer antes, durante e depois das procissões

Com o calor e o esforço físico da caminhada, manter uma boa alimentação e hidratação é essencial para evitar mal-estar e garantir energia durante o Círio

Riulen Ropan
fonte

Para enfrentar o percurso com segurança e disposição, é essencial ter atenção à alimentação e à hidratação antes e durante a procissão. (Wagner Santana/O Liberal)

Neste segundo fim de semana de outubro, milhares de fiéis vão às ruas de Belém para acompanhar o Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025 e outras procissões. A expectativa é que, desde o sábado da Trasladação até o domingo do Círio, milhares de romeiros percorram longos quilômetros acompanhando a imagem peregrina.

Para enfrentar o percurso com segurança e disposição, é essencial ter atenção à alimentação e à hidratação antes e durante a procissão. A Redação Integrada de OLiberal conversou com o nutricionista Felipe Carvalho, que reuniu dicas práticas sobre o que comer e o que evitar nos dias do Círio.

O que comer antes das procissões do Círio

De acordo com Felipe Carvalho, a chamada “refeição perfeita” antes de iniciar a procissão deve ser rica em carboidratos de rápida absorção, que garantem energia sem causar desconforto.

 “Um bom prato de macarrão com uma proteína mais magra, como, por exemplo, o frango, vai fazer com que tu tenhas mais energia, que a digestão seja melhor e não vai te atrapalhar na hora da peregrinação”, explica o nutricionista.

O ideal é que essa refeição seja feita entre uma e duas horas antes do início da peregrinação, dando tempo para o corpo processar os alimentos.

O que evitar comer antes da procissão do Círio

Com o calor e o esforço físico, alimentos gordurosos devem ser deixados de lado. Felipe alerta que fast foods, frituras e até mesmo alimentos ricos em fibras, como a aveia, podem prejudicar o desempenho.

 “Pizza, hambúrguer, batata frita, até mesmo aveia que é uma fonte de fibra, têm uma lenta absorção. Tu podes vir a ter algum tipo de desconforto abdominal na hora da peregrinação”, reforça.

 A importância da hidratação

Segundo o nutricionista, a hidratação deve começar dias antes do Círio, não apenas no dia da procissão. Ele recomenda calcular cerca de 50 ml de água por quilo de peso corporal por dia para garantir o equilíbrio ideal.

“É muito importante, durante a procissão, ficar tomando vários e vários copinhos de água para que garanta realmente essa hidratação e que não desidrate”, orienta Felipe.

Lanches rápidos e práticos para levar para procissão

Para quem sai de casa ainda de madrugada, o especialista sugere opções leves e fáceis de transportar:

  • Frutas como banana e maçã, que são fontes naturais de energia;
  • Sanduíche natural com pão integral e frango desfiado;
  • Sucos de frutas, como uva ou laranja, que ajudam na reposição de carboidratos.

 “São de rápida absorção e também são de fáceis manuseios.”, recomenda.

Açaí, farinha e tapioca: pode ou não pode?

Felipe reconhece a importância dos alimentos regionais, mas recomenda moderação.

“Alguns alimentos de forma isolada não nos atrapalham, como por exemplo o açaí, mas quando a gente faz o consumo dele associado com outros alimentos como farinha de tapioca ou farinha de mandioca, ele pode vir sim atrapalhar. Se possível, é melhor deixar só para depois", orienta.

Recuperando as energias após o Círio

Após tantas horas de caminhada, o corpo precisa se recuperar. O nutricionista explica que é importante repor as calorias e os sais minerais perdidos, mas sem exageros.

“Quando chegarmos em casa fazer um bom prato de comida e repor todas as calorias. Se possível, fazer o uso de um isotônico porque vai perder muito sais ali durante a peregrinação”, aconselha.

Atenção aos sinais de alerta

Durante a caminhada, alguns sintomas podem indicar queda de glicemia ou desidratação. Tontura, câimbras, falta de ar e aceleração dos batimentos cardíacos são sinais de que o corpo precisa de atenção imediata.

“Sempre que o paciente perceber que a frequência cardíaca dele também aumentou, já deve sim procurar ficar bebendo bastante água ou consumir algum alimento fonte de carboidrato, prevenindo que ele realmente venha passar mal ou ter algum mau súbito”, destaca Felipe.

Alimentar o corpo e a fé

O Círio também é um momento de comunhão e fé. Mais do que se preocupar com o que comer, é importante entender que a alimentação também nutre a alma.

“O alimento tem uma função além de nos nutrir, como nutriente, mas também de nos nutrir como pessoas”, finaliza Felipe.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editor executiva de oliberal.com)

 

