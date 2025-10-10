Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Pesquisadora indica 6 livros inspirados no Círio de Nazaré; veja a lista!

Conheça os romances, poemas e crônicas que usam a maior festa religiosa do Brasil, em Belém do Pará, como tema para narrativas de fé, cultura e gastronomia

Riulen Ropan
fonte

Conheça algumas obras escritas que se aprofundam nas tradições, sentimentos e cenários da maior festa religiosa do Brasil. (Igor Mota / Arquivo O Liberal)

O Círio de Nazaré em Belém do Pará é mais que uma celebração religiosa; é um manancial de inspiração que une literatura e fé. Escritores e poetas paraenses traduzem o clima contagiante de devoção em versos e prosas, transformando a maior procissão católica do Brasil em ricas narrativas.

Para explorar essa conexão profunda, a jornalista e mestre em História Priscila Bentes, criadora do perfil Rio das Letras (dedicado a livros, autores e memórias da Amazônia), no Instagram, compartilha obras essenciais que se inspiraram na força e na beleza do Círio.

Bentes explica a força motriz do evento na produção criativa paraense:

“Acredito que o Círio é uma festividade que atinge de forma direta ou indiretamente todos os paraenses. Assim como ele inspira composições musicais, artistas plásticos, escultores, artesãos e tantos outros que trabalham com processo criativo, ele também inspira escritores. De modo geral, o Círio de Nazaré atinge diversas realidades, cada pessoa o vive de modo particular, cada um tem ali uma história única e não poderia ser diferente na literatura.”

O resultado dessa inspiração, como detalha Bentes, são obras que abordam desde o caráter religioso e social até a peculiaridade gastronômica da festa.

6 livros que capturam a fé do Círio de Nazaré

Conheça algumas obras escritas que se aprofundam nas tradições, sentimentos e cenários da maior festa religiosa do Brasil:

1. Senhora das Águas

Escrita pelo poeta paraense Salomão Larêdo, esta obra de poemas mergulha no universo simbólico, social e religioso do Círio de Nazaré. O livro captura a manifestação cultural da Amazônia sob uma perspectiva poética e profundamente ligada à fé.

2. Com Amor e Devoção

Do escritor paraense Juraci Siqueira, com ilustrações de Maciste Costa, o livro utiliza versos emocionantes para narrar a história religiosa da região. A obra foca na experiência dos promesseiros, na Trasladação e na fé simples e poderosa do povo paraense, com uma linguagem clara e harmônica.

3. O Carro dos Milagres

Neste romance de Benedicto Monteiro, a narrativa acompanha a jornada do cumpadre Miguel, um devoto que se dirige ao Círio para cumprir uma promessa e depositar seu voto no simbólico Carro dos Milagres, um dos elementos mais emblemáticos da procissão.

4. Panela de Barro

Publicada originalmente em 1947 por Jaques Flores, esta coletânea de 34 crônicas é essencial para a literatura paraense. O destaque para o Círio está na crônica “Pato no Tucupi”, que não apenas descreve a iguaria regional, mas consagra o prato como elemento indispensável no tradicional almoço festivo.

5. Belém do Grão Pará

Este romance de Dalcídio Jurandir, publicado em 1960, insere o Círio no contexto histórico. Em meio a uma crise econômica no Pará, a história narra detalhadamente os preparativos e as vivências da família Alcântara em torno da celebração de Nazaré, mostrando a fé como sustento em tempos difíceis.

6. Corpos Benzidos em Metais Pesados

No livro de estreia de Pedro Augusto Baía, a unidade narrativa é a vivência da Região Norte em todas as suas facetas. No conto “Anjos de Miriti”, a obra aborda uma perspectiva social dura, utilizando a figura do anjo sem asas a realidade de muitos meninos que são vítimas de mutilações por conta do trabalho infantil no Pará. 

Essas obras demonstram como o Círio de Nazaré ultrapassa o plano religioso e se consolida como um tema central na literatura do Pará, capturando a fé e a riqueza cultural da Amazônia.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

