Conheça 10 lugares imperdíveis para passear em Belém durante o período do Círio
Com a cidade vibrando fé, cultura e gastronomia, o Círio de Nazaré também é uma ótima oportunidade para explorar Belém. Veja o que fazer na capital paraense durante a festa religiosa.
O mês de outubro transforma Belém em um verdadeiro espetáculo de fé, emoção e cultura popular. Durante o Círio de Nazaré, milhares de romeiros e visitantes tomam as ruas da cidade em devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Mas além das procissões, promessas e orações, o período também é uma excelente oportunidade para conhecer os encantos da capital paraense.
A quadra nazarena, que acontece oficialmente em outubro, promete movimentar ainda mais o turismo local. Considerado o maior evento religioso do Brasil e um dos maiores do mundo, o Círio não atrai apenas devotos, mas também turistas interessados em vivenciar a cultura amazônica, a gastronomia regional e a rica herança histórica da cidade.
Diante da expectativa de crescimento no fluxo de visitantes, a capital se prepara com uma programação diversificada e uma série de espaços revitalizados para oferecer a melhor experiência aos seus visitantes. Confira abaixo 10 lugares imperdíveis para passear em Belém durante o Círio de Nazaré 2025:
1. Museu das Amazônias
Inaugurado recentemente, o Museu das Amazônias é um espaço interativo que celebra a diversidade dos povos amazônicos. Com exposições tecnológicas, arte indígena e espaços imersivos, o museu oferece uma visão profunda sobre os múltiplos "Brasis" da floresta e suas conexões com o mundo contemporâneo.
Endereço:Avenida Marechal Hermes, 14, Armazém 4A, Reduto
Funcionamento: Quinta à terça, das 9h às 20h
Ingressos: Disponíveis aqui
2. Centro Cultural Bienal das Amazônias
A Bienal das Amazônias reúne artistas visuais de diversos países pan-amazônicos. As obras abordam temas ambientais, sociais e culturais, promovendo reflexões sobre o futuro da região. Um passeio perfeito para quem aprecia arte e sustentabilidade.
Endereço: R. Sen. Manoel Barata, 400 - Campina,
Funcionamento: Quarta e quinta (9h às 17h), sexta e sábado (10h às 20h), domingos e feriados (10h às 15h).
Última entrada sempre 1 hora antes do fechamento. Entrada franca
3. Centro Cultural Banco da Amazônia
O Centro Cultural Banco da Amazônia foi inaugurado com uma nova estrutura e promete unir arte e cultura. Conta exposição de estreia, “Mandela - Ícone Mundial de Reconciliação”, promovida pelo Instituto Brasil África (Ibraf) em parceria com a Fundação Nelson Mandela, de Joanesburgo, na África do Sul.
Endereço: Avenida Presidente Vargas com rua Carlos Gomes, Belém (PA).
Funcionamento: em outubro, segunda a sexta-feira, das 14h às 20h;
Entrada gratuita.
4. Parque Linear da Nova Doca
O mais novo espaço público de lazer de Belém, o Parque Linear da Nova Doca é ideal para caminhadas, passeios em família ou momentos de descanso após as romarias. O projeto urbanístico valoriza a mobilidade urbana, o contato com a natureza no coração da cidade e a prática de atividades físicas.
Endereço: Av. Visc. de Souza Franco - Reduto
Funcionamento: 24 horas
5. Parque Urbano Belém Porto Futuro
Com jardins, pistas de caminhada e espaço para shows, o Porto Futuro é uma opção moderna e agradável para curtir a vista da cidade. À noite, a iluminação especial do local torna o ambiente ainda mais bonito para fotos e passeios em grupo.
Endereço: Av. Visc. de Souza Franco - Reduto
Funcionamento: 24 horas
6. Porto Futuro II
O Porto Futuro II é uma das obras que ficarão como legado da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, que acontece em novembro na capital paraense, Belém. O projeto restaurou e revitalizou o espaço que antes abrigava as atividades portuárias na capital. Com ele, novas 'janelas para Belém' foram abertas.
O complexo engloba 5 empreendimentos: o Museu das Amazônias, no Armazém 4A; o Centro Gastronômico, no Armazém 4; o Parque de Bioeconomia, nos Armazéns 5 e 6; e a Caixa Cultural, administrada pela Caixa Econômica Federal, além de quiosques, um espaço de convivência interno com playground e uma fonte de água interativa.
7. Complexo Feliz Lusitânia
Berço histórico da cidade, o Feliz Lusitânia reúne alguns dos principais patrimônios arquitetônicos de Belém, como a Catedral da Sé, o Forte do Presépio e o Museu de Arte Sacra. O espaço ganha ainda mais destaque no Círio por sua importância religiosa e paisagística.
Endereço:
8. Espaço São José Liberto
O São José Liberto é um dos principais pontos turísticos e culturais de Belém do Pará. Instalado em um antigo presídio do século XIX, o espaço foi totalmente revitalizado e hoje abriga o Pólo Joalheiro do Pará, o Museu de Gemas e lojas de artesanato local.
Espaço abriga o Museu de Gemas de Belém (Reprodução/ Agência Pará)
Endereço: Praça Amazonas, s/n - Jurunas, Belém
9. Mangal das Garças
O Mangal das Garças é um parque ecológico que combina natureza, cultura e lazer. Localizado às margens do rio Guamá, oferece mirantes, borboletário, viveiros e restaurantes. É um dos espaços mais visitados durante o Círio, ideal para relaxar e tirar belas fotos.
Endereço: R. Carneiro da Rocha. Cidade Velha, Belém
Funcionamento: Disponível no site
10. Novo Mercado de São Brás
Após ampla revitalização, o Mercado de São Brás reabriu com nova estrutura, mas mantendo a tradição. O espaço agora abriga restaurantes, lojas de artesanato, música ao vivo e feiras culturais sendo ponto de parada obrigatória para quem quer vivenciar o cotidiano paraense com conforto e segurança.
Endereço: Prédio antigo da Yamada - Av. Alm. Barroso - São Brás, Belém.
Horários de funcionamento:
-
Feira:
Segunda a sábado, das 07h às 18h;
Domingos e feriados, das 07h às 16h.
-
Praça de Alimentação da Feira:
Segunda a domingo e feriados, das 07h às 15h.
-
Corredor Gastronômico e anexos:
Segunda-feira, das 15h às 22h;
Terça a quinta e domingos e feriados, de 10h a 00h;
Sexta e sábado, de 10h a 1h.
-
Lojas:
Segunda a domingo e feriados, das 10h às 22h.
Viver a experiência do Círio em pontos turísticos de Belém
Seja para acompanhar as procissões, agradecer promessas ou apenas mergulhar na atmosfera única da cidade, não faltam opções para aproveitar Belém durante o Círio. Planeje seu roteiro e descubra tudo o que a capital paraense tem a oferecer em outubro.
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.
