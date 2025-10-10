Conheça 10 lugares imperdíveis para passear em Belém durante o período do Círio

O mês de outubro transforma Belém em um verdadeiro espetáculo de fé, emoção e cultura popular. Durante o Círio de Nazaré, milhares de romeiros e visitantes tomam as ruas da cidade em devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Mas além das procissões, promessas e orações, o período também é uma excelente oportunidade para conhecer os encantos da capital paraense.

A quadra nazarena, que acontece oficialmente em outubro, promete movimentar ainda mais o turismo local. Considerado o maior evento religioso do Brasil e um dos maiores do mundo, o Círio não atrai apenas devotos, mas também turistas interessados em vivenciar a cultura amazônica, a gastronomia regional e a rica herança histórica da cidade.

Diante da expectativa de crescimento no fluxo de visitantes, a capital se prepara com uma programação diversificada e uma série de espaços revitalizados para oferecer a melhor experiência aos seus visitantes. Confira abaixo 10 lugares imperdíveis para passear em Belém durante o Círio de Nazaré 2025:

1. Museu das Amazônias

Inaugurado recentemente, o Museu das Amazônias é um espaço interativo que celebra a diversidade dos povos amazônicos. Com exposições tecnológicas, arte indígena e espaços imersivos, o museu oferece uma visão profunda sobre os múltiplos "Brasis" da floresta e suas conexões com o mundo contemporâneo.

O Museu das Amazônias (MAZ), implementado pelo IDG em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi e a Secretaria de Cultura do Pará (Thalmus Gama/ Agência Pará)







Endereço:Avenida Marechal Hermes, 14, Armazém 4A, Reduto

Funcionamento: Quinta à terça, das 9h às 20h

Ingressos: Disponíveis aqui

2. Centro Cultural Bienal das Amazônias

A Bienal das Amazônias reúne artistas visuais de diversos países pan-amazônicos. As obras abordam temas ambientais, sociais e culturais, promovendo reflexões sobre o futuro da região. Um passeio perfeito para quem aprecia arte e sustentabilidade.

Centro Cultural Bienal das Amazônias funde arte amazônica com artistas latino-americanos. (Luiz Claudio Fernandes/ Centro Cultural Bienal das Amazônias)

Endereço: R. Sen. Manoel Barata, 400 - Campina,

Funcionamento: Quarta e quinta (9h às 17h), sexta e sábado (10h às 20h), domingos e feriados (10h às 15h).

Última entrada sempre 1 hora antes do fechamento. Entrada franca

3. Centro Cultural Banco da Amazônia

O Centro Cultural Banco da Amazônia foi inaugurado com uma nova estrutura e promete unir arte e cultura. Conta exposição de estreia, “Mandela - Ícone Mundial de Reconciliação”, promovida pelo Instituto Brasil África (Ibraf) em parceria com a Fundação Nelson Mandela, de Joanesburgo, na África do Sul.

Centro Cultural Banco da Amazônia celebra a diversidade e a força da cultura amazônica e apresenta exposição de Nelson Mandela como estreia (Marco Santo/Agência Pará)

Endereço: Avenida Presidente Vargas com rua Carlos Gomes, Belém (PA).

Funcionamento: em outubro, segunda a sexta-feira, das 14h às 20h;

Entrada gratuita.

4. Parque Linear da Nova Doca

O mais novo espaço público de lazer de Belém, o Parque Linear da Nova Doca é ideal para caminhadas, passeios em família ou momentos de descanso após as romarias. O projeto urbanístico valoriza a mobilidade urbana, o contato com a natureza no coração da cidade e a prática de atividades físicas.

O Parque Linear da Doca é uma opção de passeio com a família e amigos (Alexandre Costa, Agência Pará)

Endereço: Av. Visc. de Souza Franco - Reduto

Funcionamento: 24 horas

5. Parque Urbano Belém Porto Futuro

Com jardins, pistas de caminhada e espaço para shows, o Porto Futuro é uma opção moderna e agradável para curtir a vista da cidade. À noite, a iluminação especial do local torna o ambiente ainda mais bonito para fotos e passeios em grupo.

O Parque Urbano Belém Porto Futuro possui arquitetura moderna e inovadora, com espaço de exposições para artesanato e shows (Iego Rocha/ SECULT)

Endereço: Av. Visc. de Souza Franco - Reduto

Funcionamento: 24 horas

6. Porto Futuro II

O Porto Futuro II é uma das obras que ficarão como legado da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, que acontece em novembro na capital paraense, Belém. O projeto restaurou e revitalizou o espaço que antes abrigava as atividades portuárias na capital. Com ele, novas 'janelas para Belém' foram abertas.

Ambiente do Porto Futuro II (Pedro Guerreiro/Agência Pará)

O complexo engloba 5 empreendimentos: o Museu das Amazônias, no Armazém 4A; o Centro Gastronômico, no Armazém 4; o Parque de Bioeconomia, nos Armazéns 5 e 6; e a Caixa Cultural, administrada pela Caixa Econômica Federal, além de quiosques, um espaço de convivência interno com playground e uma fonte de água interativa.

7. Complexo Feliz Lusitânia

Berço histórico da cidade, o Feliz Lusitânia reúne alguns dos principais patrimônios arquitetônicos de Belém, como a Catedral da Sé, o Forte do Presépio e o Museu de Arte Sacra. O espaço ganha ainda mais destaque no Círio por sua importância religiosa e paisagística.

Complexo abriga prédios históricos de Belém (Diário do Turismo)



Endereço:



8. Espaço São José Liberto

O São José Liberto é um dos principais pontos turísticos e culturais de Belém do Pará. Instalado em um antigo presídio do século XIX, o espaço foi totalmente revitalizado e hoje abriga o Pólo Joalheiro do Pará, o Museu de Gemas e lojas de artesanato local.

Espaço abriga o Museu de Gemas de Belém (Reprodução/ Agência Pará)



Endereço: Praça Amazonas, s/n - Jurunas, Belém



9. Mangal das Garças

O Mangal das Garças é um parque ecológico que combina natureza, cultura e lazer. Localizado às margens do rio Guamá, oferece mirantes, borboletário, viveiros e restaurantes. É um dos espaços mais visitados durante o Círio, ideal para relaxar e tirar belas fotos.

O Mangal das Garças é um parque urbano, às margens do rio Guamá, no entorno do Arsenal da Marinha (Reprodução / Agência Pará)

Endereço: R. Carneiro da Rocha. Cidade Velha, Belém

Funcionamento: Disponível no site

10. Novo Mercado de São Brás

Após ampla revitalização, o Mercado de São Brás reabriu com nova estrutura, mas mantendo a tradição. O espaço agora abriga restaurantes, lojas de artesanato, música ao vivo e feiras culturais sendo ponto de parada obrigatória para quem quer vivenciar o cotidiano paraense com conforto e segurança.

Novo Mercado de São Brás reabriu com nova estrutura e novos locais para comer e curtir (Foto: Dinei Souza | Agência Belém)

Endereço: Prédio antigo da Yamada - Av. Alm. Barroso - São Brás, Belém.

Horários de funcionamento:

Feira:

Segunda a sábado, das 07h às 18h;

Domingos e feriados, das 07h às 16h.

Praça de Alimentação da Feira: S⁠egunda a domingo e feriados, das 07h às 15h.

⁠Corredor Gastronômico e anexos: S⁠egunda-feira, das 15h às 22h;

Terça a quinta e domingos e feriados, de 10h a 00h;

Sexta e sábado, de 10h a 1h.

⁠Lojas: Segunda a domingo e feriados, das 10h às 22h.

Viver a experiência do Círio em pontos turísticos de Belém

Seja para acompanhar as procissões, agradecer promessas ou apenas mergulhar na atmosfera única da cidade, não faltam opções para aproveitar Belém durante o Círio. Planeje seu roteiro e descubra tudo o que a capital paraense tem a oferecer em outubro.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.