Círio 2025: veja dicas de como participar das romarias de forma sustentável e sem poluir o ambiente

No período do Círio de Nazaré, milhões de pessoas buscam fazer seus pedidos e agradecimentos nas procissões da Imagem Peregrina. Com isso, muitos resíduos são gerados, o que demanda uma atenção especial dos devotos para aproveitar o Círio sem gerar prejuízos ao meio ambiente. A Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão de resíduos urbanos de Belém, apresentou algumas orientações aos fiéis, como utilizar garrafas reutilizáveis, evitar embalagens descartáveis e jogar o lixo em lixeiras.

As recomendações principais são sobre o uso de descartáveis e o descarte de resíduos no local adequado. É indicado que os devotos evitem utilizar embalagens e objetos descartáveis, a fim de priorizar objetos reutilizáveis, como optar por garrafa de água no lugar de um copo plástico.

As pessoas devem ainda embalar objetos cortantes e vidros antes do descarte, para evitar acidentes. Além disso, é indicado jogar o lixo em lixeiras fixas e ecopontos para coleta seletiva. Caso o fiel veja pontos de descarte irregular, deve-se notificar as equipes de limpeza pela cidade.

Confira todas as orientações da Ciclus Amazônia para aproveitar o Círio de forma sustentável apresentadas pela:

Levar garrafa de água reutilizável, a fim de evitar o uso de copos descartáveis;

Evitar embalagens plásticas ou descartáveis. Caso seja inevitável, descartar em recipientes de recicláveis;

Ter atenção especial com vidros ou objetos cortantes pelo chão. Se for descartar esses objetos, embalar antes para evitar acidentes;

Jogar o lixo em lixeiras fixas e ecopontos para coleta seletiva;

Manter portas e janelas fechadas se forem realizados serviços de limpeza e lavagem das ruas;

Notificar equipes de limpeza pela cidade para avisar sobre pontos de descarte irregular.

Operação de limpeza no Círio 2025

Durante as procissões oficiais do Círio de Nazaré, que totalizam 354 quilômetros de extensão, haverá mais de 2 mil colaboradores da Ciclus Amazônia em operações coordenadas pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), para todas as procissões oficiais, segundo a empresa.

No total, 10 novos caminhões coletores, veículos de apoio, varredeiras e caminhões-pipa estão destinados a manter a cidade limpa durante o Círio 2025. Na Praça Santuário, serão instaladas 10 big bags para as pessoas depositarem materiais recicláveis, como papéis, plásticos, metais e vidros.

Círio 2024

No Círio de Nazaré de 2024, a Ciclus Amazônia coletou mais de mil toneladas de resíduos sólidos domiciliares e resíduos inertes, além de mais de cem toneladas de recicláveis durante a Trasladação (sábado) e a Grande Procissão (domingo).