O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Tem banheiro no Círio? Romeiros fazem fila e pagam R$ 2 pelo uso

Romeiros fazem fila antes do início da procissão para usar o local; confira

Heloá Canali e Saul Anjos
fonte

Fila para usar o banheiro no meio da procissão do Círio 2025 (Saul Anjos/O Liberal)

Um boteco no meio da procissão resolveu abrir as portas cedo para oferecer um serviço diferente para a população de Belém durante o Círio de Nazaré, neste domingo (12/10): o banheiro. Mesmo antes do início da procissão, dezenas de pessoas formaram longas filas para usar o local.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

O estabelecimento cobrou uma taxa de R$ 2 para o uso e, pelo que se vê, deverá arrecadar uma boa grana ao longo da manhã.

image Placa de uso do banheiro por R$ 2 (Saul Anjos/O Liberal)
Palavras-chave

círio 2025

Círio 2025
