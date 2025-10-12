Tem banheiro no Círio? Romeiros fazem fila e pagam R$ 2 pelo uso

Um boteco no meio da procissão resolveu abrir as portas cedo para oferecer um serviço diferente para a população de Belém durante o Círio de Nazaré, neste domingo (12/10): o banheiro. Mesmo antes do início da procissão, dezenas de pessoas formaram longas filas para usar o local.

O estabelecimento cobrou uma taxa de R$ 2 para o uso e, pelo que se vê, deverá arrecadar uma boa grana ao longo da manhã.

Placa de uso do banheiro por R$ 2 (Saul Anjos/O Liberal)