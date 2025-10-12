Universitário dorme nas proximidades do Ver-o-Peso para garantir lugar na corda do Círio

A manhã do domingo do Círio reúne milhares de fiéis nas ruas da capital paraense, mas Waldo da Silva, de 23 anos, passou a noite nas proximidades do mercado do Ver-o-Peso para garantir seu lugar na corda. Em entrevista ao Grupo Liberal, o universitário destacou a sua devoção desde a infância, quando acompanhava as procissões pela televisão e afirmou que, após o período da pandemia do Covid-19, prometeu para si e para Nossa Senhora de Nazaré, não perder nenhuma das procissões do Círio.

Com o desejo nascido ainda na infância de acompanhar as manifestações do Círio de Nazaré, Waldo destacou que estar participando da procissão deste domingo é a realização de um sonho. "Desde criança eu assistia todas as manifestações do Círio pela TV e eu sempre tive o desejo de participar um dia de todas elas. Quando chegou a pandemia e tudo estava fechado, sem poder ser realizado as procissões, eu senti um desespero e uma incerteza sobre o que ia acontecer. Desde esse momento eu prometi a mim mesmo e a Nossa Senhora que, quando tudo voltasse ao normal, eu não iria perder nada e iria participar de todas as procissões. Então já são quatro anos participando de todas as procissões, do início até o fim", contou o universitário de 23 anos.