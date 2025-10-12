Círio de Nazaré 2025: imagens aéreas mostram multidão de fiéis nas ruas de Belém
Fiéis participam da 233ª edição do Círio de Nazaré
Imagens aéreas registradas neste domingo (12) mostram uma grande concentração de pessoas acompanhando o Círio de Nazaré 2025 pelas ruas de Belém.
Em sua 233ª edição, a procissão é reconhecida como uma das maiores manifestações religiosas do mundo e reúne milhares de participantes que seguem a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao longo do trajeto.
