No Dia das Crianças, pequenos devotos participam do Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré 2025, que ocorre neste domingo (12/10), quando também é celebrado o Dia das Crianças, também conta com a participação dos pequenos que, acompanhados por familiares, viveram de perto a tradicional procissão em Belém. Entre os pequenos devotos, Frederic Heimanm, de 3 anos, conheceu a festividade vestido de anjinho e acompanhou o percurso no carro dos anjos ao lado da mãe, a administradora Cássia Heimanm, 38 anos. A família marcou presença para agradecer pela vida e pela proteção de Nossa Senhora de Nazaré.

Cássia explicou que é a primeira vez que o filho vai no Carro dos Anjos e que a família está presente para agradecer pela saúde e pelas bênçãos recebidas: “Esse ano nós tivemos a oportunidade de levá-lo no Carro dos Anjos para agradecer a Nossa Senhora de Nazaré pela saúde, pelas bênçãos da família. E também eu vou ser guarda da Santa de Nossa Senhora para proteger os anjos que vão lá no carro, e está sendo bem privilegiado por isso”.

“A nossa família agradece pela vida, pela proteção de Nossa Senhora de Nazaré e pela saúde da minha família. E ano que vem, se Deus quiser, a gente vai agradecer novamente por todas as bênçãos que ela proporciona à nossa família e aos amigos. E vamos até o final do percurso com muita fé”, completou

Próximo ao Mercado Ver-o-Peso, o avô Iran Santos, de 45 anos, levou o neto Aquiles, de 2 anos, para conhecer o Círio. Para ele, a participação das crianças reforça a devoção que é passada de geração em geração e representa uma forma de agradecer pelos livramentos recebidos ao longo da vida.

“Já tenho meu filho que está grande [...] Agora é a vez do neto, que está aqui para agradecer, passa de geração para geração. Meu neto está aqui para agradecer por saúde, paz e livramentos”, disse Iran.

A presença dos pequenos devotos na procissão evidencia a dimensão familiar e comunitária da celebração, que mobiliza pessoas de todas as idades em um dos maiores eventos religiosos do país. A participação das crianças simboliza a continuidade da fé e da tradição, reforçando a importância da devoção a Nossa Senhora de Nazaré nas famílias paraenses.