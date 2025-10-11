Capa Jornal Amazônia
Gaby Amarantos leva convidados da 'Laje da Naza' para a Moto Romaria do Círio 2025

Cantora paraense reuniu convidados especiais para participar da tradicional procissão sobre duas rodas neste sábado (11/10)

Hannah Franco
fonte

Gaby Amarantos participa da Moto Romaria com convidados da “Laje da Naza”. (Reprodução/Instagram)

A cantora paraense Gaby Amarantos participou, neste sábado (11/10), da Moto Romaria, uma das procissões mais emocionantes do Círio de Nazaré, em Belém. Na subida da avenida Presidente Vargas, Gaby levou seus convidados do projeto “Laje da Naza” em motos para acompanhar o cortejo ao lado de centenas de fiéis.

O grupo saiu do Edifício Manoel Pinto, onde acontece a “Laje da Naza”, promovida por Gaby durante o período do Círio, e desceu para as ruas com toda a energia que o momento pede.

Entre os nomes que participaram da procissão ao lado da artista estavam o apresentador Zeca Camargo, a cantora Keila (da Gang do Eletro), o ex-BBB Marcus, e o cantor Marcos Maderito, além de outros convidados da cena artística e cultural.

Nas redes sociais, Gaby compartilhou fotos e vídeos do momento, com direito a muita emoção, buzinaço, e claro, fé. “PREPARA O CAPACETE QUE LÁ VEM A LAJE! É vibração, é fé e é velocidade na veia! A Moto Romaria abriu os caminhos do nosso Círio e já fez o coração acelerar!”, escreveu a artista.

A Moto Romaria faz parte da programação oficial do Círio desde 1990, quando foi criada pela Federação Paraense de Motociclismo. Durante o trajeto, a Imagem Peregrina segue em carro aberto, cercada por motociclistas que anunciam sua passagem com buzinas e emoção. Moradores vão às calçadas para acenar, agradecer e fazer pedidos à Padroeira da Amazônia.

.
