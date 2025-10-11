Vídeo mostra crianças acelerando motos erguidas por motociclistas na Moto Romaria do Círio 2025

Um vídeo que circula nas redes sociais neste sábado (11) mostra uma cena inusitada e perigosa registrada durante a Moto Romaria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025, em Belém. Nas imagens, um grupo de motociclistas aparece levantando duas motos para o alto enquanto crianças, sentadas sobre os veículos, aceleram os motores.

A gravação também mostra que os participantes acendem sinalizadores e espalham fumaça colorida em meio à multidão de fiéis que acompanhava a procissão.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos motociclistas nem sobre o ponto exato em que o episódio ocorreu.

A reportagem apura mais informações sobre o caso.