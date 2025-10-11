Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Vídeo mostra crianças acelerando motos erguidas por motociclistas na Moto Romaria do Círio 2025

A gravação também mostra que os participantes acendem sinalizadores e espalham fumaça colorida em meio à multidão de fiéis que acompanhava a procissão

O Liberal
fonte

Vídeo mostra crianças acelerando motos erguidas por motociclistas na Moto Romaria do Círio 2025. (Reprodução/ redes sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais neste sábado (11) mostra uma cena inusitada e perigosa registrada durante a Moto Romaria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025, em Belém. Nas imagens, um grupo de motociclistas aparece levantando duas motos para o alto enquanto crianças, sentadas sobre os veículos, aceleram os motores.

A gravação também mostra que os participantes acendem sinalizadores e espalham fumaça colorida em meio à multidão de fiéis que acompanhava a procissão.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos motociclistas nem sobre o ponto exato em que o episódio ocorreu.

A reportagem apura mais informações sobre o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

moto romaria

nossa senhora de nazaré
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda